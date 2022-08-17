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نجمة على رصيف الشهرة لمغني الراب الراحل نيبسي هاسل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 12:01 مساء
نجمة على رصيف الشهرة لمغني الراب الراحل نيبسي هاسل
صورة للنجمة التي خصصلت لمغني الراب الراخل نيبسي هاسل على رصيف الشهرة في هوليوود، 15 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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خُصِصت نجمة تكريمية على رصيف الفن والشهرة في هوليوود، الإثنين، لمغني الراب الراحل نيبسي هاسل الذي قُتل بإطلاق نار في لوس أنجليس.

وكان هاسل ينتمي إلى أوساط العصابات لكنه تحول ناشطا مجتمعيا، وأثار مصرعه قبل ثلاث سنوات جراء تعرضه لوابل من الرصاص حزنا عارما، وفق «فرانس برس».

وأدرجت نجمة هاسل على رصيف المشاهير في التاريخ الذي كان ليصادف عيد مولده السابع والثلاثين لو كان لا يزال على قيد الحياة.

وقالت لورين لندن التي كانت شريكة حياة هاسيل، مخاطبة حشدا كبيرا حضر الاحتفال إن «نيب كان ليتشرف بهذه اللحظة». وأضافت «أعتقد أنه كان ليرغب في أن يتذكر الجميع أن المرء لا يستطيع تحقيق الممكن ما لم يلتزم العمل على التقدم». وتابعت «هذا لا يعني أن ينسى من أين أتى، ولكنه يتطلب الاعتراف بالواقع الذي وُلد فيه والقوة التي لديك لتغيير هذا الواقع للأفضل».

ونشأ هاسل في حي كرينشو بلوس أنجليس، وقد أقام فيه متجرا لشركته «ماراثون كلوذينغ» وفر من خلاله فرص عمل. لكن فنان «راكس إن ذي ميدل» ظل محسوبا على عالم العصابات الذي نشأ فيه، وكان يبلغ الثالثة والثلاثين لدى مقتله.

غرامي
وأوقفت الشرطة المشتبه به إريك هولدر (32 عاما) في بيلفلاور في ضاحية لوس أنجليس الجنوبية الشرقية. وصدر حكم بإدانته في يوليو الفائت، ومن المقرر أن يصدر قرار بشأن عقوبته في 15 سبتمبر المقبل.

وشارك آلاف الأشخاص في مراسم وداعية أقيمت في أبريل 2019 لهاسل، شارك فيها عدد من المشاهير، أبرزهم فنانا الراب باف دادي وسنوب دوغ والمغني أنثوني هاملتون، فضلا عن النجم الكبير ستيفي واندر الذي أدى أغنيتين قبل أن يدعو إلى تشديد الرقابة على الأسلحة في الولايات المتحدة منددا بإزهاق روح جديدة «هدرا».

وتليت أيضا رسالة وجهها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى عائلة الفقيد جاء فيها «بينما ينظر معظم الناس إلى حي كرينشو حيث نشأ (هاسل) ولا يرون سوى العصابات والرصاص واليأس، رأى نيبسي إمكانات. لقد رأى الأمل».

وحصل هاسل بعد وفاته على جائزتي «غرامي» العام 2020 لأفضل أداء راب عن «راكس إن ذي ميدل» ولأفضل أداء راب مغنى عن «هاير».

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