الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يشارك في مهرجان «فينسيا السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مهرجان «فينسيا السينمائي الدولي» اختيار الفيلم العراقي «جنائن مُعلقة» للمخرج أحمد ياسين دراجي في دورته الـ79 المُقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2022، ضمن مسابقة «Horizons Extra».

تدور أحداث الفيلم حول أسعد البالغ من العمر 12 عاما والذي يتبنى دمية جنسية أميركية عثر عليها في أماكن النفايات ببغداد، حيث يجد أسعد، وهو جامع قمامة، نفسه في مرمى صراع يعتمد فيه على شجاعته ليس فقط لينجو، بل ليعيش.

فيلم «جنائن مُعلقة» توزعه شركة «Film Clinic Indie Distribution» التي أسسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، إضافة لمشاركته أيضا في إنتاج الفيلم مع هدى الكاظمي ومارغريت غلوفر ومي عودة. وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين وهم وسام ضياء، جواد الشكرجي، حسين محمد جليل، وأكرم مازن علي.

وفاز فيلم «جنائن مُعلقة» بجائزة Final Cut، إحدى المبادرات التابعة لمهرجان «فينسيا السينمائي الدولي» التي تستهدف دعم الأفلام في أفريقيا والشرق الأوسط، في فئة بعد الإنتاج، بالإضافة إلى فوزه بجائزة شركة «Mercury» لخدمات ما بعد الإنتاج، خلال مشاركته في منطلق الجونة السينمائي 2021.