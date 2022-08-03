علي السبع «طالب» في «الدفعة» مع طارق لطفي

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد الممثل المصري الشاب علي السبع للمشاركة في بطولة مسلسل «الدفعة» للمخرج كريم العدل، وهو أحد الأعمال التي تنتمي لعالم الإثارة، في إطار عشر حلقات، لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويجسد علي خلال العمل شخصية طالب جامعي يدعى «زياد»، يشارك في حل إحدى الجرائم.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية أستاذ جامعي متخصص في علم الجريمة يجسده طارق لطفي ويحقق في عديد الجرائم، ويدخل في صراعات ومواقف مثيرة مع شريف سلامة الذي يظهر أيضا كأستاذ جامعي، وذلك في إطار تشويقي مثير.

ومن جانبه، أعرب علي السبع عن سعادته بالتعاون مع المخرج كريم العدل، والفنان الكبير طارق لطفي، خاصة أنه يقدم شخصية جديدة لم يقدمها من قبل، مؤكدا أنها سوف تكون إحدى مفاجآت العمل.

رأس السنة

يشار إلى أن آخر أعمال علي السبع كانت في رمضان الماضي بمسلسلي «أحلام سعيدة» مع يسرا، و «المشوار» مع محمد رمضان.

بدأ علي السبع التمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامعة الأميركية، لدراسة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة عديد العروض المسرحية، ليبدأ مشواره الفني الحقيقي في فيلم «رأس السنة» مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية «مروان».

شارك أيضا في مسلسل «لعبة نيوتن» مع المخرج تامر محسن، والنجمة منى زكي، حيث قدم شخصية «لوكا»، وفي مسلسل «قصر النيل» مع النجمة دينا الشربيني، في دور «لبيب»، كما شارك في فيلم «فرق خبرة» مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، والذي قدم خلاله شخصية «يوسف».