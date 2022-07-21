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البحث عن خاطف كلبي ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 10:40 صباحا
البحث عن خاطف كلبي ليدي غاغا بعد إطلاقه بالخطأ
المغنية ليدي غاغا على هامش حفلة توزيع جوائز «غرامي» في لاس فيغاس، 3 أبريل 2022 (أ ف ب)
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كثّفت الشرطة الأميركية جهودها، الأربعاء، للبحث عن شاب أُطلق بالخطأ بعدما كان مسجونًا للاشتباه في اعتدائه على موظف لدى ليدي غاغا بهدف خطف كلابها.

وأفرج عن جيمس هاورد جاكسون (19 سنة) في 6 أبريل نتيجة خطأ إداري، على ما ذكرت وحدة المارشال الأميركية المسؤولة عن ملاحقة الفارين، في بيان عرضت فيه ما يصل إلى خمسة آلاف دولار كمكافأة لمن يوفر لها أي معلومة قد تفضي إلى القبض على الشاب، وفق «فرانس برس».

ووجهت لجاكسون إلى جانب شخصين آخرين تهمة الشروع بالقتل والسرقة بعد إطلاقهم النار على موظف لدى ليدي غاغا كان يسير برفقة كلابها الثلاثة من نوع البولدوغ الفرنسية قبل خطف اثنين منها. ووقعت هذه الحادثة أثناء تواجد المغنية في إيطاليا لتصوير فيلم «هاوس أوف غوتشي».

وعرضت ليدي غاغا مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكّن من إعادة كلبيها كوجي وغوستاف لها.

وأعادت امرأة للمغنية الكلبين مدعية أنها وجدتهما مقيدان على أحد الأعمدة قبل أن تقبض الشرطة عليها. وذكرت جريدة «لوس أنجليس تايمز» أن المرأة كانت على علاقة مع والد أحد المشتبه فيهم.

- اتهام سارقي كلاب ليدي غاغا بالشروع في القتل

وأظهرت هذه القضية مدى أهمية كلاب البولدوغ الفرنسية لدى النجوم من جهة والمجرمين الذين يستفيدون من صغر حجم هذا النوع وسعره المرتفع لبيعه في السوق السوداء من ناحية أخرى.

وتظهر ليدي غاغا تعلّقًا شديدًا بكلابها التي غالبا ما ترافقها خلال المناسبات وتنشر لها المغنية صورًا عبر مواقع التواصل.

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