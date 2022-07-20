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عرض مسرحية «آخر مرة» ضمن «الحمامات الدولي» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 04:20 مساء
عرض مسرحية «آخر مرة» ضمن «الحمامات الدولي» بتونس
لقطة من مسرحية «آخر مرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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عرضت مسرحية «آخر مرة»، الثلاثاء، ضمن مهرجان «الحمامات الدولي» بتونس، وهي المسرحية الحائزة جائزة العمل المتكامل في «أيام قرطاج المسرحية» سنة 2021.

«آخر مرة» سيناريو وإخراج وفاء الطبوبي، وبمساعدة إسماعيل المحضاوي في الإخراج وأداء كل من مريم بن حميدة وأسامة كشكار وإنتاج «فنون التوزيع» وشركة «الأسطورة للإنتاج الفني»، وفقا لبيان.

بديكور بسيط يتمثل في طاولة وكرسيين انطلقت أولى مشاهد مسرحية «آخر مرة» والتي قامت على منطق اللوحات فكل لوحة قائمة بذاتها وشخصياتها وحدثها الدرامي إذ اختلف كل مشهد عن سابقه ولاحقه، عرض ثنائي (ديودراما) جسد من خلاله كل من مريم بن حميدة وأسامة كشكار الصراع الأزلي بين المرأة والرجل الناجم عن العزلة والخوف والشك والملل. فالمسرحية انقسمت إلى ثلاثة فصول، المشهد الأول تحدث عن علاقة المرأة بالرجل في العمل، فيما أبرزت الوضعية الثانية علاقة الأم بالابن، ليكون الفصل الأخير في علاقة الزوج بالزوجة، وهي علاقات صراع ثنائي بين الجنسين تتأرجح بين اليأس والأمل، الاتصال والانفصال، والتواصل والتقاطع، علاقات قامت على تكرار نفس الخطأ مرارا وتكرارا وهذا ما يدل عليه اسم العمل «آخر مرة» وهي عبارة يرددها الشخص للتعبير عن ندمه ليعاهد نفسه بعد ذلك بعدم إعادة نفس التجربة مع شخص ما أو موقف معين أو أسلوب محدد.

المسكوت عنه
«آخر مرة» عمل بمثابة المرآة التي تعكس الصراع الأزلي اللامتناهي بين المرأة والرجل أرادت وفاء الطبوبي من خلاله الغوص في أعماق الجوانب النفسية والاجتماعية لكليهما، وتكشفها للمشاهد لنقد المجتمع وتعرية هذا الواقع المليء بالعنف والكراهية عن طريق الثنائي مريم بن حميدة وأسامة كشكار اللذين أتقنا دورهما بكل إقناع وإبداع من خلال الحضور القوي والطاقة الجياشة التي تجسدت في حركات الجسد وتعابير ملامح الوجه والنظرات والحركة على خشبة المسرح مع السلاسة في الانتقال من مشهد إلى آخر بتسلسل درامي محبك أبهر الحضور الذي تفاعل مع كل مشهد بالتصفيق الحار وبإعجاب كبير بالأداء المتميز لهذا الثنائي.

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كما لعبت السينوغرافيا دورا مهما في هذا العمل من خلال الديكور البسيط والإنارة والمؤثرات الصوتية التي ساهمت في تنسيق الفضاء المسرحي والتحكم في شكله وتوضيح معاني النص الدرامي.

عمل أرادت من خلاله وفاء الولوج إلى أعماق المسكوت عنه في عالم المرأة والرجل عبر التطرق إلى عدة قضايا أبرزها العنف المسلط على المرأة بشتى أصنافه في العمل وفي البيت وفي الأماكن العمومية رغم ريادتها في المجتمع لكنها لم تحظ بالمساواة مع الرجل.

لقطة من مسرحية «آخر مرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
لقطة من مسرحية «آخر مرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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