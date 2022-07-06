تعرف إلى البرنامج الكامل لمهرجان «الحمامات الدولي» بتونس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

«مهرجان الحمامات الدولي لا يقتصر على صناعة الفرجة والترفيه، بل هو يتجاوز ذلك منذ تأسيسه ليكون فضاء للإبداع والتألق ولنشر قيم الجمال والخيال، في نطاق ثوابته المرتكزة على دعم الفنان التونسي بالأساس، وتخصيص حيز هام للمسرح والفنون الركحية مع الانفتاح على التجارب الإبداعية العالمية والاكتشافات الصاعدة ذات القيمة الفنية الواعدة والجريئة»، ذلك هو التصور الذي اعتمدته الهيئة المديرة لمهرجان «الحمامات الدولي» في دورته السادسة والخمسين التي تقام هذا العام من 13 يوليو إلى 19 أغسطس 2022.

وللكشف عن خصوصيات وبرمجة هذه الدورة، أقيم، الثلاثاء، بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات مؤتمر صحفي حضره عدد من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والمسموعة المحلية والدولية المعتمدة في تونس، إلى جانب حضور عدد من الفنانين التونسيين المشاركين في المهرجان هذه السنة، وفقا لبيان.

التنوع والثراء

وبيّن مدير الدورة السادسة والخمسين لمهرجان «الحمامات الدولي» لسعد سعيد في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الهيئة المديرة للمهرجان شرعت في إعداد برنامج هذه الدورة منذ شهر يناير 2022، لتكون دورة استثنائية تجمع بين التنوع والثراء والجرأة عبر إدراج عدد لافت من العروض الحصرية التي تقام لأول مرة في تونس، مشيرا إلى أن المهرجان ساهم منذ تأسيسه في الترويج لمدينة الحمامات كوجهة خصبة للسياحة الثقافية، من خلال مخاطبته لجمهور متعدد ومختلف الخلفيات الثقافية والانتماءات الحضارية والذي يزور الحمامات للاصطياف وحضور عروض المهرجان.

وبخصوص الرؤية الفنية للمهرجان في انتقاء العروض، أكد المدير الفني للدورة حمدي مخلوف، أن برمجة المهرجان لهذا العام حرصت على مراعاة الفنان التونسي خاصة بعد تداعيات جائحة «كوفيد» التي أثرت سلبا على المشهد الثقافي عموما وعلى وضعية الفنانين التونسيين بالخصوص، وأوضح في هذا الصدد أنه جرت برمجة 18 عرضا تونسيا أي بنسبة 58 بالمئة من إجمالي العروض.

على هواك

وسيكون افتتاح الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي» بعرض مسرحي لتوفيق الجبالي بعنوان «على هواك» وهو عمل جديد أراده صاحب العمل لمسة وفاء وتكريم للفقيدة والمناضلة زينب فرحات، أما حفل الختام فسيكون أيضا تونسيا خالصا بإمضاء المطرب عدنان الشواشي في عرض «الحمامات تغني عدنان».

- تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»

وورد البرنامج المفصل للدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي» على النحو الآتي:

الأربعاء 13 يوليو، حفل الافتتاح مع عرض «على هواك» لتوفيق الجبالي

الجمعة 15 يوليو، عرض موسيقي «مزيج» لزهير ڤوجة (تونس)

السبت 16 يوليو، عرض موسيقي لصبري مصباح (تونس)

الأحد 17 يوليو، عرض موسيقي لآندرياڤريمينيلي (إيطاليا)

الثلاثاء 19 يوليو، عرض مسرحي «آخر مرة» لوفاء الطبوبي (تونس)

الأربعاء 20 يوليو عرض موسيقي لعلاء (تونس)

الخميس 21 يوليو، عرض موسيقي لباب البلوز (فرنسا)

الجمعة 22 يوليو، عرض موسيقي لسان لاكس (الولايات المتحدة الأميركية)

السبت 23 يوليو، عرض موسيقي لفوزية (كندا)

الأحد 24 يوليو، عرض «نشيد الفرح» لشادي الڤرفي (تونس)

الثلاثاء 26 يوليو، عرض مسرحي «التائهون» لنزار السعيدي (تونس)

الأربعاء 27 يوليو، عرض موسيقي للطفي بوشناق (تونس)

الخميس 28 يوليو، عرض موسيقي للوس فان فان (كوبا)

السبت 30 يوليو، عرض مسرحي «هربة» لعزيز الجبالي (تونس)

الأحد 31 يوليو، عرض موسيقي لأوركاسترابارباس (فرنسا)

الثلاثاء 2 أغسطس، عرض مسرحي «ياقوتة» لليلى طوبال (تونس)

الأربعاء 3 أغسطس، عرض موسيقي «دابا» لأوم (المغرب) مع عرض «كهروموسيقي» لبديعة بوحريزي (تونس)

الخميس 4 أغسطس، عرض موسيقي «نيران صديقة» لبنجامي (تونس)

الجمعة 5 أغسطس، عرض موسيقي لدلال تحت إشراف وقيادة الفرقة الموسيقية الفنان محمد الأسود (فلسطين)

السبت 6 أغسطس، عرض موسيقي لحمزة نمرة (مصر)

الأحد 7 أغسطس، عرض موسيقي «ربوخ» لحاتم اللجمي (تونس)

الإثنين 8 أغسطس، عرض مسرحي «للرجال بركة» لنجوى ميلاد (تونس)

الثلاثاء 9 أغسطس، عرض موسيقي لكورت روزنوينكل (الولايات المتحدة الأميركية)

الأربعاء 10 أغسطس، عرض موسيقي «محمود، مارسيل وأنا» مارسيل خليفة وبشار مار خليفة (لبنان)

الخميس 11 أغسطس، عرض موسيقي «ودعة» لعائدة نياطي وزياد الزواري (تونس)

السبت 13 أغسطس، عرض مسرحي «ربع وقت» لسيرين ڤنون (تونس)

الأحد 14 أغسطس، عرض موسيقي لوائل جسار (لبنان)

الثلاثاء 16 أغسطس، عرض كوريغرافي «روميو وجولييت» من إنتاج مسرح الأوبرا (تونس)

الأربعاء 17 أغسطس، عرض موسيقي لكال أسوف (بلجيكا)

الجمعة 19 أغسطس، حفل ختام «الحمامات تغني عدنان» لعدنان الشواشي رفقة فرقة الوطن العربي للموسيقى بإدارة وقيادة الأستاذ عبدالرحمن العيادي (تونس).