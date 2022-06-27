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نجم «أكوامان» يدعو العالم للتحرك من أجل حماية المحيطات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 يونيو 2022, 01:20 مساء
نجم «أكوامان» يدعو العالم للتحرك من أجل حماية المحيطات
الممثل جايسون موموا في لوس أنجليس، 12 ديسمبر 2018 (أ ف ب)
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دعا، الأحد، نجم سلسلة أفلام «أكوامان»، الأميركي جايسون موموا، العالم للتحرك من أجل حماية الموارد البحرية، عشية انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة في لشبونة يتمحور على حماية المحيطات.

وجاء تصريح موموا خلال لقاء أقيم قرب لشبونة شارك فيه نحو مئة من الشباب من مختلف الجنسيات للبحث في إجراءات تعزز وتسرع جهود حماية المحيطات، وفق «فرانس برس».

وقال الممثل «إن المحيطات تحتاج إلى مساعدتنا»، مضيفا «علينا أن نسعى إلى تصحيح الأخطاء التي تسببنا بها، فعالمنا لن يبقى كما نعرفه في ظل غياب محيطات سليمة».

وشارك جيسون موموا الذي اشتهر بفضل دوره كبطل خارق للبحار في الجلسة الختامية لمنتدى الشباب والابتكار الذي عُقد، الأحد، على شاطئ كاركافيلوس الذي يبعد عشرين كيلومترا عن لشبونة.

اقتراح حلول
وانضم إلى موموا والمشاركين من مختلف الدول الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا والأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي، أنطونيو غوتيريس، الذي دان تباطؤ المسؤولين السياسيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المحيطات.

وفيما لاحظ غوتيريس «البطء الكبير» في التحركات الرامية إلى ذلك، أشار إلى أن الوقت حان «لإدانة جدية» لهذا التقاعس والمباشرة في تنفيذ القرارات.

ومن المرتقب أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة اعتبارا من، الإثنين، في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات الذي تتشارك في تنظيمه البرتغال وكينيا، وكان مقررا في أبريل 2020، لكنه أرجئ بسبب جائحة «كوفيد-19».

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر إلى الأول من يوليو في العاصمة البرتغالية رؤساء عدد من الدول وممثلون عن الحكومات ومسؤولون في شركات وقادة منظمات غير حكومية ومجموعة من العلماء، بهدف إجراء مباحثات واقتراح حلول من شأنها أن توفر حماية للمحيطات.

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