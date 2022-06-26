تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط

يعود مهرجان «الحمامات الدولي» هذا العام ليضيء بأنواره ويعيد الألق لمسرحه الفريد، وذلك بعد حجبه العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».

تنتظم الدورة 56 من المهرجان من 13 يوليو إلى 19 أغسطس 2022، لتعيد اللقاء مع الجمهور والعروض الحية من مسرح وموسيقى وجغرافيا في برنامج ثري ومتنوع يجمع بين أنماط كثيرة ويخاطب الأذواق الفنية المتعددة، وفقا لبيان.

ويراوح البرنامج كذلك بين تكريم كبار الفنانين التونسيين والعرب واستضافة نجوم سطعت في سماء الموسيقى التونسية والعالمية، وكذلك تقديم اكتشافات تميزت بإبداعاتها الموسيقية المعاصرة.

وتجسيدًا لتواصل الأجيال في إطار التعددية الفنية والثقافية التي يختص بها المهرجان، يعكس الملصق الدعائي لهذه الدورة في الوقت نفسه معاني الانفتاح والتجديد والوفاء لذاكرة ركح الحمامات الذي شهد أرقى العروض وصعود أشهر الفنانين.

ويظهر في الملصق صورة نادرة للفنان موريس بيجار Maurice Béjart خلال تحضيرات عرضه في ثاني دورة للمهرجان سنة 1965. كما تحيل الألوان، أزرق سماويا وأبيض نقيًا، إلى الأجواء الصيفية لمدينة الحمامات وما يميزها كقِبلة لكل الجنسيات.

يقام المؤتمر الصحفي لمهرجان «الحمامات الدولي» الثلاثاء 5 يوليو المقبل، بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات (دار سيباستيان). وسيجري من خلاله تقديم برنامج وخصوصيات الدورة السادسة والخمسين وذلك بحضور الفنانين التونسيين المشاركين.