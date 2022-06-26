Atwasat

تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 03:00 مساء
تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»
الملصق الدعائي للدورة الـ56 لمهرجان «الحمامات الدولي» (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

يعود مهرجان «الحمامات الدولي» هذا العام ليضيء بأنواره ويعيد الألق لمسرحه الفريد، وذلك بعد حجبه العام الماضي بسبب جائحة «كورونا».

تنتظم الدورة 56 من المهرجان من 13 يوليو إلى 19 أغسطس 2022، لتعيد اللقاء مع الجمهور والعروض الحية من مسرح وموسيقى وجغرافيا في برنامج ثري ومتنوع يجمع بين أنماط كثيرة ويخاطب الأذواق الفنية المتعددة، وفقا لبيان.

ويراوح البرنامج كذلك بين تكريم كبار الفنانين التونسيين والعرب واستضافة نجوم سطعت في سماء الموسيقى التونسية والعالمية، وكذلك تقديم اكتشافات تميزت بإبداعاتها الموسيقية المعاصرة.

وتجسيدًا لتواصل الأجيال في إطار التعددية الفنية والثقافية التي يختص بها المهرجان، يعكس الملصق الدعائي لهذه الدورة في الوقت نفسه معاني الانفتاح والتجديد والوفاء لذاكرة ركح الحمامات الذي شهد أرقى العروض وصعود أشهر الفنانين.

ويظهر في الملصق صورة نادرة للفنان موريس بيجار Maurice Béjart خلال تحضيرات عرضه في ثاني دورة للمهرجان سنة 1965. كما تحيل الألوان، أزرق سماويا وأبيض نقيًا، إلى الأجواء الصيفية لمدينة الحمامات وما يميزها كقِبلة لكل الجنسيات.

يقام المؤتمر الصحفي لمهرجان «الحمامات الدولي» الثلاثاء 5 يوليو المقبل، بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات (دار سيباستيان). وسيجري من خلاله تقديم برنامج وخصوصيات الدورة السادسة والخمسين وذلك بحضور الفنانين التونسيين المشاركين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا

3 دول تقرر حظر استيراد الذهب من روسيا
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا

منظمة الصحة: جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية حاليا
ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح

ليفربول يحدد سعر بيع نجمه محمد صلاح
بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب

بمشاركة «فرسان المتوسط».. تفاصيل قرعة النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب
كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا

كاركاتير خيري - المصالحة الوطنية في ليبيا
بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية

بوتين ولوكاشنكو يتفقان على تطوير سلاح الطيران البيلاروسي لنقل أسلحة نووية
مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا يؤكدون دعمهم لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة
تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي

تطبيقات ذكية لطلب أضاحي العيد في دبي
شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»

شهادة اعتراف دولية بـ«الزيتون الطرابلسي»
بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة

بالصور.. مشروعات البنية الأساسية في المرحلة الأولى للمنطقة الحرة بمصراتة
النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار

النيابة تحقق في استيلاء تشكيل عصابي على أموال حكومية تقدر بـ739 ألف دينار
5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض «المؤسسات الموازية»

5 دول غربية تحث على سرعة الانتهاء من الأساس القانوني للانتخابات في ليبيا.. وترفض...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مواجهات وديربيات دوري سداسي التتويج الليبي
كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف

كاركاتير حليم - وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع في جنيف
ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري

ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين...
ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟

ما سر اتجاه السعوديات نحو قصة الشعر «آلا غارسون»؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية
فنانة تدشن مشروعا لرسم 3500 حانة لندنية
تكريم المخرج الليبي أسامة رزق بمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان
تكريم المخرج الليبي أسامة رزق بمهرجان «ربيع الفنون» بالقيروان
مصادرة 25 عملا منسوبا لباسكيا وسط شكوك في أصالتها
مصادرة 25 عملا منسوبا لباسكيا وسط شكوك في أصالتها
«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان
«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان
تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»
تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات
«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية ......
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة ......
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)
الليبي محمد مصباح أفضل متحدث عربي في البطولة الدولية ......
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان...
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات
محاضرة عن ترجمة الأرشيف العثماني بمركز المحفوظات...
المزيد
الفنان عمر الغرياني رائد الحروفية في ليبيا
الفنان عمر الغرياني رائد الحروفية في ليبيا...
مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)
مدن قديمة ترقد تحت المباني في غزة (صور)...
«تقنيات الفنون» يحتفي باليوم العالمي للموسيقى
«تقنيات الفنون» يحتفي باليوم العالمي للموسيقى...
تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»
تعرف إلى موعد انطلاق الدورة 56 لمهرجان «الحمامات الدولي»...
«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان
«بسمة أمل».. الفن في مواجهة السرطان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط