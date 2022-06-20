«جامعة طرابلس» تتأهل إلى نصف النهائي في البطولة الدولية للمناظرات

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق جامعة طرابلس، إلى الدور نصف النهائي في البطولة الدولية لمناظرات الجامعات «#IUDC6» بعد فوزه على فريق جامعة كارنيغي ميلون القطرية، وذلك لأول مرة في تاريخ المشاركات الليبية، بحسب نادي المناظرة، بحسب ما أعلنه نادي الحوار والمناظرة الليبي عبر حسابه على «تويتر» اليوم الإثنين.

وقبل ذلك، تأهل فريق جامعة طرابلس لمرحلة دور الـ16 ضمن البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية التي ينظمها مركز مناظرات قطر وجامعة السلطان محمد الفاتح التركية تحت شعار «السلام العالمي، مسؤولية الجميع».

- «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)

وتستمر البطولة التي انطلقت، الجمعة، لمدة خمسة أيام في مدينة إسطنبول التركية، ومن المقرر أن تختتم فعالياتها الأربعاء، ويشارك فيها 90 فريقًا يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

حدث عالمي يجمع الطلاب

وتعد البطولة الدولية لمناظرات الجامعات حدثًا عالميًا يجمع الطلاب من مختلف البلدان لمناقشة وتبادل الأفكار باللغة العربية حول التحديات المجتمعية والعالمية الأكثر إلحاحًا، بحسب موقع «مناظرات قطر».

وتوفر البطولة الدولية فرصة للمتحاورين حول العالم للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل القائمة على الحوار والمنطق، إضافة إلى رفع مكانة اللغة العربية في وسط غني وحضاري.