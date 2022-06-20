«جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل فريق جامعة طرابلس لمرحلة دور الـ16 وذلك ضمن البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية التي ينظمها مركز مناظرات قطر وجامعة السلطان محمد الفاتح التركية تحت شعار «السلام العالمي، مسؤولية الجميع».

البطولة التي انطلقت، الجمعة، وتستمر لمدة خمسة أيام في مدينة إسطنبول، حيث تختتم الأربعاء، ويشارك فيها 90 فريقا يمثلون 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال عبدالرحمن السبيعي مدير البرامج والتسويق بمركز مناظرات قطر، إن البطولة تُعدُ باكورة ثمار مذكرة التفاهم بين مركز مناظرات قطر وجامعة السلطان محمد الفاتح، كما أنها تجسيد للرغبة المشتركة بين الجانبين لتأسيس مركز مناظرات تركيا في رحاب جامعة السلطان الفاتح.

وأشار الى أن مركز مناظرات قطر لديه ثقة كبيرة بالشركاء مع جامعة السلطان محمد الفاتح وجامعة ابن خلدون التي تستضيف بين أروقتها معظم جولات البطولة، ونتطلع إلى خدمة رسالتنا في مجال نشر المناظرات باللغة العربية والعمل على إحداث تأثير إيجابي من خلال هذه البطولة وغيرها من الفعاليات التي ينظمها المركز.

تعد البطولة الدولية لمناظرات الجامعات حدثا عالميا يجمع الطلاب من مختلف البلدان لمناقشة وتبادل الأفكار باللغة العربية حول التحديات المجتمعية والعالمية الأكثر إلحاحا، بحسب موقع «مناظرات قطر».

توفر البطولة الدولية فرصة للمتحاورين حول العالم للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات وبناء جسور التواصل القائمة على الحوار والمنطق، إضافة إلى رفع مكانة اللغة العربية في وسط غني وحضاري.

البطولة ينظمها مركز مناظرات قطر وجامعة السلطان محمد الفاتح التركية تحت شعار «السلام العالمي، مسؤولية الجميع» (الإنترنت)