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تأجيل الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 11:22 صباحا
تأجيل الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي»
الدورة السادسة كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر المقبل (خاص لـ بوابة الوسط)
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أعلنت إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» تأجيل فعاليات الدورة السادسة للمهرجان والتي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13-22 أكتوبر المقبل في موعد يتم تحديده لاحقا.

جاء هذا القرار حرصا وإيمانا من إدارة مهرجان «الجونة السينمائي» على تعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه مهرجان «الجونة السينمائي» على المستويين الفني والسياحي محليا وعالميا، أخذا في الاعتبار التحديات العالمية الحالية والتي قد تعوق إضفاء الصبغة العالمية والإقليمية التي تسعى إدارة المهرجان لتحقيقها والتأكيد عليها منذ الدورة الأولى للمهرجان، وفقا لبيان.

تم الوضع في الاعتبار الظروف العالمية الحالية التي قد تحول دون خروج المهرجان بالصبغة العالمية التي تطمح اللجنة المنظمة للمهرجان في وجودها ليستكمل المهرجان دوره الحقيقي كمنصة سينمائية وفنية وثقافية مهمة.

كما صرحت إدارة المهرجان عن نيتها أن تكون الدورة المقبلة انعكاسا قويا لرسالة مهرجان «الجونة السينمائي» منذ انطلاق دورته الأولى العام 2017 ليكون المنصة السينمائية الأهم إقليميا، بل وعالميا في القريب العاجل. كذلك سيجري وضع قائمة متنوعة من المدعوين لضمان تبادل الخبرات بين كافة الأجيال والجنسيات المهتمة بصناعة السينما التي لطالما تصدرت مصر ساحتها عربيا وإقليميا وهو ما قد يتعذر تحقيقه في ظل الظروف العالمية الراهنة.

سيتيح التأجيل مزيدا من الوقت لوضع استراتيجية متكاملة للدورة السادسة ترتقي إلى التوقعات المتزايدة من المهرجان، لتسمح بالتركيز على الجانب الفني والسينمائي في الدورات المقبلة مع اتخاذ الخطوات الأنسب للمهرجان ليستمر في القيام بدوره الرائد والمساهمة في تطوير الشبكات الإقليمية والدولية الخاصة بصناعة السينما.

من المتوقع أن تقوم اللجنة المنظمة للمهرجان بالإعلان عن الاستعدادات والمستجدات التي قد تطرأ على فعاليات الدورة السادسة لمهرجان «الجونة السينمائي» بشكل دوري في الفترة المقبلة.

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