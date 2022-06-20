إيطاليا توقف مخرجا كنديا بتهمة الاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدعي العام توقيف المخرج والمنتج الكندي، بول هاغيس، الأحد، في جنوب إيطاليا بتهمة. الاعتداء جنسيا على شابة أجنبية.

ونقلت وكالتا الأنباء «أنسا» و«أجي» عن المدعي العام في برينديزي أن المخرج وكاتب السيناريو «يُشتبه جديا في ارتكابه جرائم اعتداء جنسي وأذى جسدي مع أسباب مشددة للعقوبة في حق شابة أجنبية»، وفق «فرانس برس».

ونفى هاغيس هذه الاتهامات قائلا عبر محاميه الإيطالي ميكيلي لافورجيا «باشِروا بالتحقيقات في أقرب وقت ممكن، فأنا بريء تماما»، على ما ذكرت وكالتا الأنباء.

- اتهامات من أربع نساء لمخرج بالاعتداء الجنسي

وكان يُفترض أن يحضر بول هاغيس (69 عاما) الذي تولى كتابة فيلم «كراش» وإخراجه، وهو عمل حاز بفضله جوائز أوسكار عدة، في مهرجان «ألورا فيست» السينمائي الذي ينطلق الثلاثاء في مدينة أوستوني الواقعة في مقاطعة برينديزي.

وأشار المدعي العام إلى أن الضحية المزعومة كانت برفقة هاغيس قبل المهرجان.

وأوضح أن «المشتبه فيه أجبر الشابة التي التقاها منذ فترة على إقامة علاقات جنسية معه»، مضيفا انها «اضطرت للخضوع لعلاج طبي» نتيجة إحدى هذه العلاقات.