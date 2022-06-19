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أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 12:10 مساء
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
صورة غير مؤرخة للمغنية البريطانية كيت بوش نشرتها شركة «فيش بيبل» للتسجيلات في 21 مارس 2014 (أ ف ب)
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تسبب نجاح مسلسل «سترينجر ثينغز» في اعتلاء أغنية «رانيننغ آب ذات هيل» لكيت بوش ،الجمعة، صدارة سباق الأغنيات البريطاني بعد 37 عامًا على طرحها.

وترافق المغنية الإنجليزية القديمة الموسم الجديد للمسلسل الذي يعرض في منصة البث التدفقي «نتفليكس»، وفق «فرانس برس».

وحطمت بوش بذلك أرقامًا قياسية عدة، أبرزها كونها سجلت أطول فاصل بين صدور الأغنية واحتلالها المركز الأول. وكان الرقم القياسي السابق لأغنية «لاست كريسماس» المنفردة لفرقة «وام» التي تصدرت الترتيب بعد 36 عامًا على إطلاقها، كذلك أصبحت بوش (63 عاما) أكبر مغنية سنًا تتصدر الترتيب.

رانيننغ آب ذات هيل
وتبوأت «رانيننغ آب ذات هيل» أيضًا المرتبة الأولى في أستراليا ونيوزيلندا والسويد وسويسرا، وتشهد صعودًا قويًا في الولايات المتحدة.

واحتلت الأغنية المركز الثالث عند طرحها العام 1985، لكن شعبيتها شهدت تجددًا كبيرًا بفعل النجاج الواسع للمسلسل الخيالي الشهير «سترينجر ثينغز» الذي وفرت «نتفليكس» اعتبارًا من نهاية مايو الفائت الجزء الأول من حلقات الموسم الرابع ما قبل الأخير منه، إذ ترتدي أغنية كيت بوش أهمية بارزة في حبكته،

وتعرض الحلقات الجديدة مجموعة الأصدقاء في مدينة هوكينز الخيالية العام 1986، بعد ستة أشهر من معركة ستاركورت مول، حيث يواجهون تهديدات جديدة خارجة عن الطبيعة.

وأعربت الفنانة عن تأثرها «بحجم الحب والدعم الذي تحظى به الأغنية». وأضافت «شكرًا جزيلًا لكم لجعلكم الأغنية تحصل على المركز الأول على نحو غير متوقع».

وسبق لكيت بوش أن نالت المرتبة الأولى العام 1978 عن أعنيتها «ويذرينغ هيتس».

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