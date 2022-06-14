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أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 02:20 مساء
أمبير هيرد تندد بـ«الكراهية والنقد اللاذع» بحقها عبر الشبكات الاجتماعية
أمبير هيرد تخرج من المحكمة في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، 1 يونيو 2022 (أ ف ب)
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نددت أمبير هيرد، الإثنين، بـ«الكراهية والنقد اللاذع» اللذين كانت هدفا لهما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال محاكمتها الأخيرة ضد جوني ديب، مؤكدة في الوقت عينه أنها لا تلوم هيئة المحلفين على حكمها لصالح طليقها.

بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، خلص المحلفون السبعة في محكمة فيرفاكس بالولايات المتحدة في الأول من يونيو إلى أن الزوجين السابقين قد شوها سمعة بعضهما البعض عبر الصحافة. لكنهم حكموا بتعويض يفوق 10 ملايين دولار لنجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين»، مقابل منح مليوني دولار فقط لنجمة «أكوامان»، وفق «فرانس برس».

وكشفت المحاكمة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وبُثت على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، تفاصيل الحياة الخاصة المضطربة للنجمين الهوليووديين، ما أثار سلسلة من الرسائل المهينة بحق الممثلة البالغة 36 عاما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيرد في مقابلة على قناة «إن بي سي»، هي الأولى لها منذ انتهاء المحاكمة «أعتقد أن الناس العاديين لا يعرفون» مثل هذه الحملات، «وأنا لا آخذها على محمل شخصي». وأضافت «لكن حتى الشخص المتيقن من أني أستحق هذه الكراهية والنقد اللاذع، حتى لو كان يعتقد أني أكذب، فإنه لا يستطيع النظر في عيني ويخبرني أنه يعتقد أن التعامل معي كان عادلا على وسائل التواصل الاجتماعي».

وتعتزم أمبير هيرد استئناف الحكم، بحسب محاميتها إيلين بريدهوفت.

شخصية محبوبة
في مقتطفات من المقابلة التي تذاع بالكامل، الجمعة، قالت أمبير هيرد إنها لا تأخذ الحكم الصادر عن هيئة المحلفين «على محمل شخصي».

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وتساءلت «كيف كان لهم أن يتوصلوا إلى قرار، وكيف كانوا ليصلوا إلى غير هذا الاستنتاج؟». وقالت «لقد جلسوا واستمعوا لمدة ثلاثة أسابيع إلى شهادات لا هوادة فيها من أشخاص وظفهم (جوني ديب)، ومن أشخاص اختيروا عشوائيا مع اقتراب نهاية» المحاكمة. وأضافت أمبير هيرد «أنا لا ألومهم، في الواقع أفهم أنه شخصية محبوبة يعتقد الناس أنهم يعرفونه، إنه ممثل رائع».

وعندما قالت الصحفية التي أجرت الحوار معها إن أعضاء هيئة المحلفين لا يأخذون في العادة مثل هذه الأشياء في الاعتبار، أجابت هيرد «كيف يمكنهم، بعد سماعهم لمدة ثلاثة أسابيع أني لست شخصا موثوقا، أن يصدقوا أي كلمة تخرج من فمي؟».

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