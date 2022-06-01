أمبير هيرد تعلق على إدانتها: خيبة أملي «تفوق الوصف.. قلبي انشطر»

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت الممثلة الأميركية أمبير هيرد، الأربعاء، خيبة أمل «تفوق الوصف»، بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنها شهّرت بطليقها النجم جوني ديب من خلال اتهامه بالاعتداء عليها، واصفة الحكم بأنه «نكسة» للنساء.

أمبير هيرد: قلبي انشطر

وقالت هيرد في بيان صدر بعيد تلاوة الحكم في ولاية فيرجينيا الأميركية «خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف. قلبي انشطر، لأنّ جبل الأدلة لم يكفِ للصمود في وجه الاختلال في موازين القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق».

- هيئة محلفين أميركية تدين أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وإلزامها بدفع 15 مليون دولار تعويضا

وأضافت «أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات. إنه نكسة.. إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد»، بحسب «فرانس برس».

إدانة أمبير هيرد

ودانت هيئة محلفين أميركية أمبير هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق النجم جوني ديب من خلال وصفها نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري، بعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات الشخصيتين الهوليووديتين البارزتين.

وأجاب المحلفون السبعة بالإيجاب في قرارهم الذي تلي في المحكمة على مسألة ما إذا كان العنوان ومقطعان من مقالة نشرتها هيرد في صحيفة «واشنطن بوست» عام 2018 تحتوي على مضمون تشهيري في حق جوني ديب. وانتهى القرار إلى إلزام هيرد يدفع تعويض للممثل قدره 15 مليون دولار.