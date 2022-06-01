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اختتام «المؤتمر الفلسفي الدولي» بجامعة طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأربعاء 01 يونيو 2022, 11:41 صباحا
اختتام «المؤتمر الفلسفي الدولي» بجامعة طبرق
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
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اختُتمت فعاليات «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح»، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس جامعة طبرق الأستاذ الدكتور حسن علي خيرالله، ووكيل الشؤون العلمية الأستاذ الدكتور وليد شعيب آدم، وعميد كلية الآداب الدكتور إدريس عبدالصادق.

وشهدت فعاليات المؤتمر عروضًا مسرحية وموسيقية، وألقى وكيل الجامعة للشؤون العلمية وعميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية، كلمات عن المناسبة، وأيضًا كلمة المشاركين في المؤتمر، كما أعلن أستاذ الفلسفة بجامعة بنغازي عبدالكريم قاسم التوصيات الختامية، حسب المركز الإعلامي لجامعة طبرق.

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وأوضح المركز أن فعاليات المؤتمر شهدت مشاركة فاعلة من جامعات عربية من مصر والسعودية والمغرب.

وكرمت جامعة طـبرق فرج محمد ياسين على عطائه اللامحدود للجامعة إبان رئاسته للمجلس المحلي، كما كرمت الطالب الجيلاني فوزي حبيب الذي تُوفي إثر سكتة قلبية وهو عاكف على مطالعة دروسه وأطلقت عليه لقب «شهيد العلم».

جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
جامعة طبرق تختتم «المؤتمر الفلسفي الدولي: المشهد الثقافي العربي واقع وطموح» (الإنترنت)
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