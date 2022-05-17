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السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 11:15 صباحا
السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية الثلاثاء
السوابرانو أميرة سليم أثناء بروفاتها في مكتبة الإسكندرية، 16 مايو 2022 (خاص لـ بوابة الوسط)
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واصلت السوابرنو العالمية أميرة سليم بروفاتها المكثفة مع المايسترو ناير ناجي - مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفوني - من أجل الاحتفالية التي سيتم إقامتها، مساء الثلاثاء، لمناسبة مرور 20 عامًا على افتتاح مكتبة الإسكندرية.

يشارك في تلك الاحتفالية عدد من الفنانين، مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي والذي تواجد وقت البروفات التي كانت تقوم بها أميرة وتناقشا لوقت طويل في العديد من الأمور الموسيقية، كما تشاركهما عازفة الفيولينة الموهوبة مريم أبوزهرة، بالإضافة لكورال مكتبة الإسكندرية وكورال أطفال مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا شباب الإسكندرية، وفقا لبيان.

وتشارك أميرة في الاحتفالية بغناء مقطوعة «ملكة الليل» المقتطفة من أوبرا «الناي السحري» والتي تعد واحدة من أهم وأِشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت وستكون تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

وأعربت أميرة عن فخرها بالاشتراك في هذا الحفل الكبير بهذا المكان الذي يعد رمزًا تاريخيًا مهمًا في تاريخ مصر ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر بعد إعادة إحيائه وافتتاحه في العام 2002.

وأضافت «سعيدة بدعوة الزميل العزيز المايسترو ناير ناجي لي للاشتراك في هذا الحفل المهم، حيث رحبت على الفور عندما عرض عليّ الأمر، وتواصلنا للاتفاق على أحسن اختيار فني يليق بهذا الحدث التاريخي المهم».

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