Atwasat

«كان» أمام معضلة «تمثيل النساء» في المسابقة الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 10:06 صباحا
«كان» أمام معضلة «تمثيل النساء» في المسابقة الرسمية
السعفة الذهبية على المسرح في افتتاح مهرجان «كان»، 8 مايو 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

مع خمس مخرجات في المسابقة الرسمية التي تضم 21 فيلما، يواجه مهرجان «كان السينمائي» هذا العام أيضا صعوبة في الإيفاء بوعده بلوغ المساواة بين الجنسين في هذا الحدث، في ما يعزوه المنظمون إلى هيمنة الذكور على القطاع السينمائي.

لكن كما حصل في العام الفائت الذي شهد تتويج الفرنسية جوليا دوكورنو بالسعفة الذهبية لتصبح ثاني مخرجة في تاريخ مهرجان «كان» تنال هذه المكافأة الأعلى، فإن نسخة 2022 لا تخلو من المخرجات خصوصا في الفئات الموازية، وفق «فرانس برس».

عدد قياسي
تضم المنافسة هذا العام خمس مخرجات، في مقابل أربع في نسخة 2021، ما يشكل رقما قياسيا للمهرجان. وستقدم الممثلة والمخرجة فاليريا بروني تيديشي (57 عاما) فيلمها «Les Amandiers» عن كلية المسرح التي تحمل الاسم عينه.

كذلك تنافس المخرجة كلير دوني (76 عاما) لحصد الجائزة الكبرى في المهرجان مع فيلمها «ستارز أت نون» الذي تم تصويره في أميركا الوسطى.

وتشارك مخرجة فرنسية أخرى في المنافسة على السعفة الذهبية وهي ليونور سيراي المولودة سنة 1986، مع فيلمها الثاني «Un petit frère» الذي يتابع قصة عائلة من المهاجرين من نهاية ثمانينات القرن الماضي حتى أيامنا هذه. كما ستقدم الأميركية كيلي ريتشارت (58 عاما)، وهي من الأسماء البارزة في السينما المستقلة، فيلمها «شوينغ آب» عن الحياة اليومية لفنانة تجسد دورها ميشال ويليامز.

وتشمل المنافسة أيضا البلجيكية شارلوت فانديرميرش (38 عاما)، عن فيلم «Les huit montagnes» الذي شاركت في إخراجه مع فيليكس فان غرونينغن.

- بحضور كوكبة من النجوم.. مهرجان كان السينمائي ينطلق الثلاثاء

سعفة ذهبية فخرية لفورست ويتيكر

أفلام من تونس ولبنان بـ«أسبوعي المخرجين» خلال «كان»

أما بالنسبة للمهرجانات الكبرى الأخرى، فإن تحقيق المساواة العددية بين الجنسين ليس بالمسألة البديهية أيضا. ففي سبتمبر، اختار مهرجان «البندقية» خمسة أفلام تحمل توقيع مخرجات من أصل 21 فيلما. وحده مهرجان «برلين السينمائي» حقق أداء أفضل، إذ ضمت نسخته الأخيرة في فبراير 2022، سبعة أفلام في المنافسة من توقيع مخرجات من أصل 18.

وأسوة بما حصل في مهرجان «كان»، فازت امرأتان هما الفرنسية أودري ديوان والإسبانية كارلا سيمون، بالجائزتين الكبريين لهذين المهرجانين.

الفئات الموازية
لا يقتصر مهرجان «كان السينمائي» على المسابقة الرسمية. ففي أسبوع النقاد الذي يسلط الضوء على المخرجين الشباب، من بين الأفلام الروائية الأحد عشر المختارة، خمسة هي من إخراج نساء.

الوضع عينه يسري على فعاليات أسبوعي المخرجين التي يحمل 11 من أفلامها الـ23 توقيع مخرجات. وتهدف هذه الفئة التي أُطلقت العام 1969، إلى اكتشاف أفلام المؤلفين الشباب وتوجيه تحية لأعمال مخرجين معروفين.

وتبدأ هذه الفعاليات هذا العام بتسليم جائزة «العربة الذهبية» للمخرجة كيلي ريتشارت. ومن بين الأعمال المختارة «The Super 8 Years»، أول أفلام المؤلفة آني إرنو التي شاركت في إخراجه مع ابنها دافيد، أو فيلم ميا هانسن لوف «One Fine Morning» مع ليا سيدو وميلفيل بوبو.

فئات جانبية
وفيما تبقى المسابقة الرسمية الحلقة الأضعف، يُلحظ احترام أكبر لمبدأ المساواة العددية بين الجنسين في تشكيلة لجنة التحكيم التي تضم أربع نساء من أصل تسعة أعضاء. وفاق عدد النساء في هذه اللجان عدد الرجال ثلاث مرات (2009 و2014 و2018).

إلى ذلك، رغم أن رئيس لجنة التحكيم هو فانسان لاندون، جرى التداول بأسماء ممثلات مثل بينيلوبي كروز لشغل هذا المنصب حتى اللحظة الأخيرة.

يضاف إلى ذلك تعيين المحامية إيريس كنوبلوك رئيسة للمهرجان، وهي ستخلف بيار ليسكيور في هذا المنصب في يوليو المقبل، وستكون المرأة الوحيدة على رأس مهرجان كبير.

أما بالنسبة للفئات الموازية، فقد أُسندت إلى أفا كاهين هذا العام رئاسة أسبوع النقاد. كذلك، يمنح المهرجان مكانة هامة لأفلام ووثائقيات عدة تطرح مواضيع تتعلق بالنساء مثل قتل النساء والحق في الإجهاض بينها «هولي سبايدر» للمخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية

«يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران ...
إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي

إردوغان: تركيا «لن تتنازل» بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي
تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية

تصريح صادم لمعد دراسة عن رصد ماء بكوكب خارج المجموعة الشمسية
تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل الأوقات

تقرير «المركزي» 2015 ـ2020: الودائع الادخارية لم تصل إلى مليار دينار في أفضل ...
موسكو تستحوذ على مصانع «رينو» الفرنسية في روسيا

موسكو تستحوذ على مصانع «رينو» الفرنسية في روسيا
الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»

الأهلي طرابلس يتلقى الإشادة من الوسط الرياضي رغم «الوداع الأفريقي»
السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027

السعودية ستكون قادرة على إنتاج 13 مليون برميل نفط يوميا بحلول 2027
مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند

مقابلة خاصة: ريتشارد نورلاند
بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»

بوتين: ترشح السويد وفنلندا لعضوية الناتو سيدفع روسيا لـ«الرد»
أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

أسعار القمح تصل لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند
الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»

الأهلي طرابلس يصدر بيانا رسميا لتأكيد خيانة الحكم «بكاري جاساما»
مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج

مالي تنسحب من مجموعة دول الساحل وتتهمها بأنها «أداة» بيد الخارج
الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»

الصافرة الأفريقية تحرم الأهلي طرابلس من التأهل إلى نهائي «الكونفدرالية»
كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش

كاركاتير خيري - لبنان .. انتخابات الإنعاش
تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية

تدريب 56 طالبا وطالبة على تدريس اللغة الإيطالية في جامعة بالبندقية
عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات
المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة الأخيرة»؟

المسار الدستوري الليبي يواصل جولة القاهرة الثانية اليوم.. هل تكون «الفرصة ...
بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا

بعد فرنسا.. مباحثات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية وإيطاليا
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«كان» أمام معضلة «تمثيل النساء» في المسابقة الرسمية
«كان» أمام معضلة «تمثيل النساء» في المسابقة الرسمية
رومانيا تعترض على «استبدال» نتيجة تصويتها في «يوروفيجن»
رومانيا تعترض على «استبدال» نتيجة تصويتها في «يوروفيجن»
فوز أوكرانيا بـ«يوروفيجن» يقدم «بصيص سعادة» لسكان كييف
فوز أوكرانيا بـ«يوروفيجن» يقدم «بصيص سعادة» لسكان كييف
مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكرون اعتقال عدد من زملائهم
مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكرون اعتقال عدد من زملائهم
«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا...
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن...
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
المزيد
السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية الثلاثاء
السوابرنو أميرة سليم تستعد لاحتفالية مكتبة الإسكندرية ......
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء
اجتماع لتأسيس اتحاد عام لفناني ليبيا.. الأربعاء...
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني
«مكتوب» المصري يحصد جائزة مهرجان «ثيسالونيكي» اليوناني...
«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر
«دكتور سترينج» يحافظ على صدارة شباك التذاكر...
مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكرون اعتقال عدد من زملائهم
مخرجون وممثلون إيرانيون يستنكرون اعتقال عدد من زملائهم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط