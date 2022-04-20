أفلام من تونس ولبنان بـ«أسبوعي المخرجين» خلال «كان»

القاهرة - بوابة الوسط

أُعلنت، الثلاثاء، لائحة الأفلام المختارة للمشاركة في الدورة الرابعة والخمسين من تظاهرة «أسبوعي المخرجين» التي تقام خلال مهرجان «كان»، ومن بينها عمل سينمائي أول للكاتبة آني إرنو، وشريط درامي عن الإرهاب في باريس مع فيرجيني إيفيرا، وأفلام من تونس ولبنان وأوكرانيا.

وأوضح المندوب العام باولو موريتي الذي تنتهي ولايته بعد هذه الدورة أن بين الأفلام الثلاثة والعشرين التي وقع الاختيار عليها، أحد عشر عملا من إخراج نساء، وفق «فرانس برس».

ويُستهل «أسبوعا المخرجين» بمنح جائزة للمخرجة الأميركية كيلي ريتشارت التي ستكون حاضرة أيضا في المسابقة الرسمية للمهرجان من خلال فيلمها الجديد «شوينغ آب».

ويتضمن برنامج «أسبوعي المخرجين» الممتد من 18 إلى 27 مايو الفيلم الأول لآني إيرنو البالغة 81 عاما، أخرجته مع نجلها دافيد. ويزاوج الفيلم الذي يحمل عنوان «Les Années Super 8» بين السيرة الذاتية والسرد الاجتماعي والسياسي، إذ يتألف من أفلام أرنو العائلية من 1976 إلى 1981.

بيترو مارسيلو

ويبرز الحضور الفرنسي في «أسبوعي المخرجين» من خلال الفيلم الأخير لميا هانسن-لوف بعنوان «Un Beau Matin» من بطولة ملفيل بوبو وليا سيدو، وشريط فيليب فوكون عن الحركيين بعد ستين عاما من استقلال الجزائر، إضافة إلى العمل الثاني لليا ميسيوس بعنوان «Les Cinq diables».

أما المخرجة أليس وينوكور فيتمحور فيلمها «Revoir Paris» على موضوع الإرهاب من خلال قصة هجوم في العاصمة، من بطولة فيرجيني إيفيرا وغريغوار كولان.

ويضاف إلى اللائحة قريبا فيلم آسيوي لم يُعلَن بعد عن عنوانه. وتضم أيضا أفلاما من كل أنحاء العالم، بينها «Pamfir» الأوكراني.

وستكون القضايا السياسية حاضرة بقوة في أفلام من أميركا اللاتينية («1976» لمانويلا مارتيلي عن دكتاتورية بينوشيه في تشيلي) وكذلك من العالم العربي، وتحديدا تونس ولبنان، هي «السد» لعلي شري و«أشكال» ليوسف شبي و«تحت الشجرة» لأريج السحيري.

أما الافتتاح فسيكون بأول أفلام المخرج الإيطالي بيترو مارسيلو بالفرنسية، بعنوان «L'Envol».