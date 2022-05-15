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مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الأحد 15 مايو 2022, 10:50 صباحا
مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله الفن
فتحي القابسي مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله (الإنترنت)
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أعلن الكاتب ومؤلف مسلسل «شط الحرية» فتحي القابسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السبت، اعتزاله العمل الفني «بمختلف أنواعه وأشكاله»، دون أن يوضح الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال القابسي: «اليوم وبعد رحلة طويلة ومضنية من العمل في المجال الثقافي، رحلة صاحبها الكثير من الألم والتعب والإرهاق والإحباط، رحلة لم يخفف وطأتها إلا جرعات الفرح والتفاؤل والشعور بالسعادة التي يمنحها لنا الجمهور الكريم بين الحين والحين، وبعد التوكل على الله، قررت أن أعتزل العمل الفني بمختلف أنواعه وأشكاله.. قرار لا عودة فيه».

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وأضاف أنه في حل من كل شيء له علاقة بهذا المجال، متمنيًا لكل زملائه «الصادقين» وافر المحبة، في هذا البراح الذين جمعته بهم ظروف طيبة في أوقات طيبة.

واختتم بالقول: «مع كامل أمنياتي لهذا الوطن أن يقف شامخًا قويًا صافيًا نقيًا حتى نحظى بالنظر إلى عينيه ونحن فخورون أننا منه وأنه منا».
 

فتحي القابسي مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله (الإنترنت)
فتحي القابسي مؤلف مسلسل «شط الحرية» يعلن اعتزاله (الإنترنت)
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