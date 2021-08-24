مسرحية «وجوه» لفتحي القابسي تعرض من جديد في مصر

بطل النسخة المصرية من مسرحية «وجوه» الفنان ناصر عبدالحفيظ. (الوسط)

يستعد فريق عمل المسرحية الليبية «وجوه»، لعرضها من جديد بممثلين مصريين في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعدعرضها قبل 10 سنوات، المسرحية مأخوذة عن قصة الكاتب أحمد يوسف عقيلة ومن إعداد السيناريست، فتحي القابسي، وإخراج الراحل شرح البال عبدالهادي.

وقال بطل النسخة المصرية من مسرحية «وجوه» الفنان ناصر عبدالحفيظ، في حديث إلى «بوابة الوسط»، لقد «اجتمعت في مسرحية وجوه عناصر عربية حيث النص والإخراج ليبي وقمت بتمصيرها وجسدتها على خشبة المسرح واستمرت العروض لسبع سنوات».

وأضاف: «يشارك في البطولة محمد عاشور وياسمين صادق ومصطفى صادق وهنادي المليجي ويارا حامد وعبدالرحمن حمدي وميار البابلي وشادي عبدالغني».

ولفت الفنان ناصر عبدالحفيظ إلى أن الموسيقى من تأليف الأمير العراقي واستعراض الباليرينا من إعداد هدير الحامي وتصميم عرائس محمد فوزي بكار، وتنفيذ وإخراج اسماء عفيفي والأشراف العام لعلاء حجازي.

وأشار الفنان ناصر عبدالحفيظ إلى أن العمل عرض العام 2011 على خشبة مسرح «الهوسابير»، وأن هدفه عرض العمل في مدن مختلفة في ليبيا قريبًا.