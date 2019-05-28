الكاتب فتحي القابسي: المشاهد مدرك كل كبيرة وصغيرة وزمن الرسائل ولى

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 28 مايو 2019, 10:59 مساء

قال الكاتب فتحي القابسي، إن المشاهد أصبح مدركًا كل كبيرة وصغيرة «زمن الرسائل ذهب وولى».

واعتبر القابسي خلال حديثه لـ«بوابة الوسط» أن التعامل مع المشاهد وكأنه «طالب يدرس لدينا، لم يعد ممكنًا، فأنا أضع المتلقي معي في العمل لا مجرد متلقٍ عادي، وحاولت بقدر الإمكان أن يكون العمل خاليًّا من أية رسالة».

ولفت القابسي إلى أن مسلسل «أيامك يا مرزوق»، الذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان، «كتب منذ ثماني سنوات، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه في أجدابيا، والشباب بذلوا مجهودًا رائعًا، والعمل فيه أسماء فنانين كبار لا أستطيع تقييمها».

وحول إشادة الكاتب فتحي القابسي بمسلسل «شط الحرية»، دون غيره من الأعمال التي كتبها، قال: «لأن كل شيء في شط الحرية يشبهني تقريبًا. أعتقد هذا هو السبب».

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