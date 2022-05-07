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«تعريب العلوم» محور مؤتمر «مجمع العربية» بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 01:19 مساء
«تعريب العلوم» محور مؤتمر «مجمع العربية» بالقاهرة
مؤتمر سابق لمجمع اللغة العربية بالقاهرة (أرشيفية: الإنترنت)
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تنطلق الدورة الثمانية والثمانون من المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، في الفترة من 9 إلى 19 مايو، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين والشعراء، تحت عنوان «تعريب العلوم: التجارب، والمشكلات، والحلول».

ويستضيف المؤتمر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبدالعزيز سالمان ومدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مصطفى الفقي والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور محمد المنسي قنديل، والدكتور محمد المخزنجي، والراوئي إبراهيم عبدالمجيد، والدكتورة ريم بسيوني والكاتبة هالة البدري، حسب «اليوم السابع».

جلسات حوارية
يسعى المؤتمر إلى عقد جلسات حوارية للخروج بنتائج علمية ملموسة، من خلال ندوة «المبدعون والعربية»، والمائدة المستديرة «تجربة تعريب العلوم وتدريسها باللغة العربية: الرأى والرأى الآخر»، وندوة بعنوان «تجارب فى تعريب العلوم الإنسانية والأساسية والتطبيقية»، ويشارك في الندوتين والمائدة المستديرة عدد من المبدعين والشعراء، وبعض أعضاء المجمع وخبرائه.

إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية القيمة، منها: «طرق وضع المصطلحات العلمية عند العرب»، للدكتور محمد حسن عبدالعزيز (عضو المجمع)، و«تجارب فى تعريب العلوم في الشابكة (الإنترنت)»، للدكتور عائض الردادي (عضو المجمع المراسل من السعودية)، و«تجارب التعريب في أفق المشروع القومي»، للدكتور حسن بشير (عضو مؤتمر المجمع من السودان).

تأملات في قضايا اللغة والتعريب
كذلك جلسة تعقد «تأملات في قضايا اللغة والتعريب»، للدكتور أحمد شحلان (عضو المجمع المراسل من المغرب)، و«خبراتي في الترجمة: مشكلات وحلول»، للدكتور محمد حمدي إبراهيم (الخبير بالمجمع)، و«تعريب التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية: مواطن القوة، ومكامن الضعف، والدروس المستفادة»، للدكتور قاسم طه السارة (الخبير بالمجمع)، و«ترجمة العلوم وتعريبها نحو رقمنتها بتقنية الذكاء الاصطناعي»، للدكتور أيمن أحمد شاهين (الخبير بالمجمع)، و«التعريب بين واجب العلماء ومسؤولية الدول العربية» للدكتور محمود السيد (رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق).

ويناقش المؤتمر في جلساته المغلقة طوائف من المصطلحات العلمية واللغوية والأدبية في: الطب والهندسة والأدب والرياضيات واللهجات والبحوث اللغوية والحاسبات والألفاظ والأساليب والنفط والشريعة وعلوم الأحياء والزراعة والجيولوجيا والإعلام والأنثروبولوچيا والتربية وعلم النفس وعلوم البيئة والجغرافيا والكيمياء والصيدلة والتاريخ والآثار والفيزياء والفلسفة وألفاظ الحضارة.

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