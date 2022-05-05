Atwasat

أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 03:30 مساء
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تبكي أثناء الإدلاء بشهادتها أمام محكمة فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن، 4 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

بعبارة «كان حب حياتي»، لخصت الممثلة أمبير هيرد، الأربعاء، شعورها حيال زوجها السابق جوني ديب، لكنها لاحظت خلال جلسة لمحكمة أميركية تنظر في دعوى التشهير التي رفعها النجم ضدها أن الغيرة تعميه وأن المخدرات والكحول تجعله عنيفا.

واستهلت هيرد شهادتها أمام محكمة فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن بالقول «يصعب علي العثور على كلمات أصف بها كم هو مؤلم وفظيع لي أن أجلس هنا وأعيش كل هذه الأمور مجددا»، وفق «فرانس برس».

ثم تطرقت الممثلة التي كانت ترتدي بزة سوداء مع قميص مخطط باللونين الأزرق والأبيض إلى «الكيمياء» التي نشأت بينها وبين الممثل «ذي الهيبة» الذي كان في ضعف سنها خلال لقائهما الأول العام 2009، متحدثة عن تقارب ميولهما الأدبية، وعن بداية علاقتهما التي كانت سرية نظرا إلى أن ديب كان في تلك المرحلة على علاقة مع الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي.

وما لبثت أن ظهرت الإهانات ونوبات الغيرة من جانب ديب، بحسب هيرد، وتوالت منذ 2012 شجارات عنيفة كانت تحصل عندما يكون الممثل تحت تأثير المخدرات والكحول، إضافة إلى نوبات من الثمالة.

وقالت هيرد دامعة «كان حب حياتي، لكنه كان في الوقت نفسه هذا الشيء الآخر السيىء»، مضيفة «كان يمسكني من شعري وذراعي ورأسي ويصرخ بي. وكان يحطم أغراضا قربي ثم يضربني، وبدأ الأمر بصفعات متكررة» قبل أن تبدأ بالتصدي له.

وكان الممثل يغيب مدة «ثم يعود (قائلا) إنه أقلع عن تعاطي المخدرات والكحول»، وفق هيرد. لكن سرعان ما كان يغرق مجددا في إدمانه عليها. وقالت هيرد «البداية كانت العام 2012 وأدركت حينها ميوله»، موضحة أن جوني ديب كان «تحت تأثير الأمفيتامين مختلفا تماما عما يكون عليه وهو تحت تأثير المواد الأفيونية» وأن «الكحول كانت مرتبطة بالعنف».

شجارات مسجلة
وذكرت كذلك أنها تعرضت لاعتداء جنسي من زوجها الذي اتهمها بسرقة كمية من الكوكايين الخاص به العام 2013. ورغم العنف الذي تعرضت له قررت هيرد الاستمرار بالعلاقة.

وقبل أن تتطرق متأثرة إلى حوادث ونوبات غيرة أخرى عدة، قالت الممثلة «لم أرغب في أن أتركه بل أردت أن يتحسن وضعه».

وكانت شهادة هيرد التي تُستكمل، الخميس، مرتقبة في اليوم الرابع عشر من هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام إعلامي واسع وتنقل محطات تلفزيونية ومواقع تواصل وقائعها. وادعت أنها تعرضت لـ«عنف جسدي واعتداءات» منذ لقائها الأول بديب وخلال فترة زواجهما المضطرب الذي استمر بين العامين 2015 و2017 فقط.

وكان الممثل الذي أدلى بشهادته مدى أربعة أيام في نهاية أبريل، نفى اعتداءه بالضرب على هيرد، مؤكدا أنها هي التي كانت تضربه. واعترف بتعاطيه كميات كبيرة من المخدرات والكحول.

- خبيرة: أمبير هيرد تعاني توتر ما بعد صدمة عنف ديب

- قضية «جوني - أمبير»: «الكومبارس» خطفوا الأضواء من النجوم

- جوني ديب يؤكد للمحكمة أنه تعرض للعنف الأسري من أمبير هيرد

وسبق للممثل البالغ 58 عاما أن أوضح أنه وهيرد درجا، كل من جهته، على تسجيل شجاراتهما، مما يؤشر إلى التوتر الذي كان سائدا بينهما خلال زواجهما. وفي تسجيل صوتي آخر أطلع محامو ديب المحكمة عليه، تقول هيرد إن أحدا لن يصدق ديب في حال قال علنا إنه تعرض للضرب على يد زوجته.

ورفعت هيرد في مايو العام 2016 دعوى على زوجها بتهمة العنف الأسري قبل إسقاط هذه التهم أثناء إجراءات الطلاق. وفي أبريل العام 2018، اتهمت جريدة «ذي صن» البريطانية جوني ديب بأنه «زوج عنيف». ورفع الممثل دعوى قضائية ضد ناشريها خسرها بعد محاكمة أثيرت خلال جلساتها مسألة تعاطيه المخدرات والكحول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟

لماذا أحبطت المجر الرغبة الأوروبية في حظر النفط الروسي؟
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية

باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين

«رويترز»: انخفاض إنتاج النفط من ليبيا عوض زيادة إمدادات كبار المنتجين
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«واحد تاني» يتصدر شباك التذاكر في عيد الفطر
«واحد تاني» يتصدر شباك التذاكر في عيد الفطر
خبيرة: أمبير هيرد تعاني توتر ما بعد صدمة عنف ديب
خبيرة: أمبير هيرد تعاني توتر ما بعد صدمة عنف ديب
وزيرة الثقافة المصرية تتابع انطلاق «سينما الشعب»
وزيرة الثقافة المصرية تتابع انطلاق «سينما الشعب»
جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر
جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر
السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك
السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح فيسبوكية».. و«الترند» أصبح أمراً واقعاً
عماد قدارة لـ«الوسط»: الجهل جعل الفنان يواجه «مذابح ......
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة الشاشة»
دراما رمضان الليبية: أزمة النصوص مستمرة.. و«الإعلانات سيدة ......
«بيوت الحفر» في غريان الليبية.. تحفة معمارية تسعى للخروج من الظل (صور)
«بيوت الحفر» في غريان الليبية.. تحفة معمارية تسعى للخروج من ......
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية ......
المزيد
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه...
حديقة باسم أودري هيبورن بالقرب من منزل طفولتها في بروكسل
حديقة باسم أودري هيبورن بالقرب من منزل طفولتها في بروكسل...
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)...
السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك
السجن 16 عاما لمغني راب قتل مشردا في نيويورك...
جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر
جائزة «الأسد الذهبي» الفخرية للمخرج الأميركي بول شريدر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط