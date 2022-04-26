Atwasat

جوني ديب يؤكد للمحكمة أنه تعرض للعنف الأسري من أمبير هيرد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 12:45 مساء
جوني ديب يؤكد للمحكمة أنه تعرض للعنف الأسري من أمبير هيرد
الممثل جوني ديب في إحدى محاكم فرجينيا الأميركية، 25 أبريل 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

قلل الممثل جوني ديب، الإثنين، من شأن ما تضمنته رسائل نصية كتبها من عبارات عنيفة وإهانات في حق طليقته أمبير هيرد، متهماً إياها أيضاً بالعنف المنزلي خلال جلسة جديدة للمحكمة الناظرة في دعوى التشهير التي أقامها عليها.

فبعد اطلاع المحكمة على رسالة صوتية يمكن فيها سماع الزوجين يتشاجران، بادرت المحامية جيسيكا مايرز من فريق الدفاع عن النجم إلى طرح السؤال الآتي على موكلها: «ماذا أجبت عندما قالت السيدة هيرد: أخبر العالم يا جوني! أخبرهم: أنا جوني ديب، أنا ضحية للعنف المنزلي؟»، وفق «فرانس برس».

وردّ جوني ديب بقوله «أجبت بنعم، أنا فعلا كذلك»، مختتمًا بذلك الشهادة التي أدلى بها في جلسات امتدت أربعة أيام في محكمة فيرفاكس قرب العاصمة الأميركية واشنطن.

وسبق للممثل البالغ 58 عامًا أن أوضح أنه وهيرد درجا، كل من جهته، على تسجيل شجاراتهما، مما يؤشر إلى التوتر الذي كان سائدًا بينهما خلال زواجهما.

وفي تسجيل صوتي آخر، أطلع محامو هيرد المحكمة عليه، تتهم الممثلة البالغة 36 عامًا زوجها بأنه انهال عليها ضربًا. إلا أن جوني ديب نفى أن يكون ضرب هيرد يومًا أو أي امرأة أخرى في حياته.

- جوني ديب حاول إقناع المحكمة بكذب اتهامات أمبير هيرد

- جوني ديب ينفي الاتهامات «الكريهة» بتعنيف أمبير هيرد

ويتبادل ديب وهيرد اللذان استمر زواجهما عامين الاتهامات بالتشهير في هذه المحاكمة التي تحظى باهتمام إعلامي واسع وتنقل المحطات الإخبارية الأميركية وقائعها.

اخرسي أيتها السمينة
وأبرز محامو هيرد تسجيلًا يصرخ فيه ديب متوجهًا إلى هيرد التي كانت لا تزال زوجته «اخرسي أيتها السمينة».

وفي رسائل نصية إلى أصدقاء له العام 2013 كتب ديب «فلنحرق أمبير»، وأنه يريد «مضاجعة جثتها المحترقة للتأكد من أنها ماتت». غير أن ديب قلل من أهمية الطابع العنيف لهذه الرسائل معتبرًا أن ثمة «سوء تفاهم».

وقال النجم الهوليوودي «إنها مجرد فكاهة مجردة وغير موقرة»، مبررًا استخدامه إياها بأنها مستوحاة من فرقة «مونتي بايثون» الفكاهية السريالية البريطانية.

وسعى فريق جوني ديب القانوني في اليوم الثامن من المحاكمة إلى الإقلال من شأن هذه الرسائل النصية الخاصة التي حاول فريق الدفاع إدراجها كأدلة ضمن الملف.

ومن بين أدلة الاتهام الأخرى، أبرز وكيل هيرد المحامي بِن روتنبورن إلى هيئة المحلفين مواد صحفية تناولت بالتفصيل تعاطي نجم فيلم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» الكحول.

ويقاضي ديب طليقته بالتشهير ويطالبها بتعوض مقداره 50 مليون دولار على خلفية مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست» سنة 2018 صوّر ديب على أنه زوج عنيف. في هذا المقال، لم تأت الممثلة البالغة 35 عامًا على ذكر اسم جوني ديب (58 عامًا) الذي تزوجته العام 2015. لكنها تطرقت إلى تهم العنف الأسري التي وجهتها ضده العام 2016.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»
تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»
بالفيديو: ناي البرغوثي تطلق أحدث أعمالها «قلبي يحدثني»
بالفيديو: ناي البرغوثي تطلق أحدث أعمالها «قلبي يحدثني»
التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»
التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»
منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»
منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
المزيد
جوني ديب يؤكد للمحكمة أنه تعرض للعنف الأسري من أمبير هيرد
جوني ديب يؤكد للمحكمة أنه تعرض للعنف الأسري من أمبير هيرد...
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم...
شرط سعودي يعطل عرض فيلم لديزني في المملكة
شرط سعودي يعطل عرض فيلم لديزني في المملكة...
منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»
منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»...
التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»
التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط