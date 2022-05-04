خبيرة: أمبير هيرد تعاني توتر ما بعد صدمة عنف ديب

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت أخصائية في علم النفس أن الممثلة أمبير هيرد تعاني اضطراب توتر ما بعد الصدمة نتيجة «العنف الحميم» الذي كان الممثل جوني ديب يمارسه في حقها، بحسب شهادة أدلت بها الخبيرة خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، للنظر في دعوى تشهير أقامها نجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» على طليقته.

وقالت الخبيرة دون هيوز إن تصرفات جوني ديب خلال فترة علاقته «الشديدة التقلّب» مع هيرد أظهرت لديه «هوسًا بالسيطرة» و«غيرة هوسية»، وفق «فرانس برس».

وكانت المتخصصة في علم النفس السريري والطب الشرعي الأولى من الشهود الذين استدعاهم وكلاء الدفاع عن الممثلة البالغة 36 عامًا في هذه المحاكمة التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع بمحكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن.

ويتهم ديب (58 عامًا) زوجته السابقة بأنها شوهت سمعته ودمرت حياته المهنية منذ نشرها في ديسمبر 2018 مقالًا بجريدة «واشنطن بوست» أكدت فيه أنها ضحية عنف أسري العام 2016 من دون أن تذكر جوني ديب بالاسم. ويطالبها ديب بتعويض قدره 50 مليون دولار. وينفي ديب الذي أدلى بشهادته في أربع جلسات، أن يكون رفع يده يومًا على زوجته السابقة أو على أية امرأة، مؤكدًا أنها هي التي كانت عنيفة.

وعمدت هيرد بدورها إلى رفع دعوى مضادة مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار، مؤكدة أنها تعرضت لـ«عنف جسدي واعتداءات» منذ لقائها ديب العام 2009 وأثناء زواجهما المضطرب الذي استمر عامين فحسب، من 2015 إلى 2017. ورفعت العام 2016 دعوى على زوجها بتهمة العنف الأسري قبل إسقاط هذه التهم أثناء إجراءات الطلاق.

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وأوضحت الدكتورة هيوز للمحلفين أنها أجرت «تشخيصًا نهائيًا» أظهر أن هيرد تعاني الإجهاد النفسي ما بعد الصدمة، في ضوء أربعة اختبارات أجرتها لها وبيّنت «عنف شريكها في هذه العلاقة».

وتتناقض استنتاجات هيوز مع تلك التي توصلت إليها خبيرة نفسية أخرى هي شانون كاري، ومفادها أن بطلة «أكوامان» تعاني اضطرابات في الشخصية، وأظهرت «مبالغة كبيرة» في أعراض الإجهاد النفسي بعد الصدمة التي أكدت أنها تعاني منها.

وشددت هيوز على أن هيرد تحدثت عن «سلوكيات عنف جسدي» و«أعمال عنف جنسي». وذكرت بأن ديب «دفع هيرد وصفعها وخنقها ودفعها إلى الحائط فسقطت، وركلها على ظهرها».