اتهامات أمبير هيرد حرمت جوني ديب أجوره العالية

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوزت قيمة ما تقاضاه الممثل جوني ديب العام 2017 عن أفلامه 30 مليون دولار لكن النجم لم يوقع أي صفقة مع أي من استوديوهات هوليوود منذ المقال الذي نشرته زوجته السابقة أمبير هيرد واتهمته فيه بأنه زوج عنيف، على ما أفاد مدير أعماله، الإثنين.

وأدلى جاك ويغهام الذي يتولى إدارة أعمال النجم منذ أكتوبر 2016 بشهادته بواسطة الفيديو خلال إحدى جلسات محكمة قرب واشنطن تتولى منذ ثلاثة أسابيع النظر في نزاع قضائي بين الزوجين يحظى بتغطية إعلامية واسعة، وفق «فرانس برس».

ونشرت هيرد في ديسمبر 2018 بخضم حركة «#مي_تو» مقالا في جريدة «واشنطن بوست» أكدت فيه أنها ضحية عنف أسري من دون أن تذكر جوني ديب بالاسم.

وما كان من ديب الذي ينفي أن يكون رفع يده يوما على أية امرأة، إلا أن رفع دعوى تشهير عليها، متهما إياها بتشويه سمعته وتدمير حياته المهنية، ومطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار. وعمدت هيرد بدورها إلى رفع دعوى مضادة مطالبة بتعويض قدره 100 مليون دولار.

اتهامات «كارثية»

وتتناسب هذه التعويضات الضخمة المطلوبة مع الأجور التي كان بطل «إدوارد سيسورهاندس» يتقاضاها عن أعماله. فبحسب وكيل أعماله، حصل الممثل على ثمانية ملايين دولار عن فيلم «سيتي لايز» وعشرة ملايين عن فيلم «مورد أون ذي أوريينت إكسبرس» و13.5 مليونا عن الجزء الثاني من «فانتاستيك بيستس» العام 2017.

وأشار ويغهام إلى أن النجم أراد العام 2018 «أن يأخذ بعض الوقت لنفسه»، فلم يشارك «إلا» في فيلمين مستقلين بالخريف هما «ذي بروفيسور» في مقابل 3.5 ملايين دولار و«ويتينغ فور ذي باربيريينز» الذي تقاضى عنه مليون دولار.

لكن اتفاقا أبرم على تولي ديب دور جاك سبارو في الجزء السادس من سلسلة أفلام «بايرتس أوف ذي كاريبيين» مقابل 22.5 مليون دولار.

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واعتبر ويغهام أن اتهامات أمبير هيرد كانت «كارثية» بالنسبة لجوني ديب. وقال «بعد المقال، أصبح من المستحيل الحصول على عقد مع أي استوديو».

زوج عنيف

أما في ما يتعلق بتصوير فيلم «ميناماتا» الذي كان عرضه مقررا مطلع العام 2019، فقد «كان من الصعب الإبقاء عليه، إذ جرى تقليص الموازنة، لا سيما أجر جوني»، الذي لم يحصل سوى على ثلاثة ملايين دولار «فقط».

وكان هذا الفيلم الأخير للنجم، إذ في العام 2019 اعتمدت ديزني «اتجاها آخر» لسلسلة «بايرتس أوف ذي كاريبيين». وقال مدير أعمال النجم إنه لم يتمكن رغم اتصالاته مع المنتجين من «إنقاذ» هذا الدور «المربح» جدا.

وردا على سؤال من فريق الدفاع عن هيرد، أقر بأن الاتفاق بدا مهددا منذ خريف 2018، أي قبل نشر الافتتاحية.

وفي أبريل 2018، اتهمت جريدة «ذي صن» البريطانية جوني ديب بأنه «زوج عنيف». ورفع الممثل دعوى قضائية ضد ناشريها خسرها بعد محاكمة أثيرت خلال جلساتها مسألة تعاطيه المخدرات والكحول.