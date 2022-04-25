تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط

تشارك الممثلة الفلسطينية - الأردنية تارا عبود في مهرجان «كان السينمائي الدولي» بدورته المقبلة 75 بدورها في الفيلم الموسيقي «Rebel» للمخرجين عادل العربي وبلال فلاح، وهما مخرجان بلجيكيان من أصول مغربية، وذلك ضمن عروض منتصف الليل «Midnight Screening» بالمهرجان.

يأتي هذا بعد أن تصدر اسم تارا عبود العديد من الصحف العالمية إشادة بدورها في فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، والذي شارك في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» بدورته الـ78، من خلال مسابقة «آفاق»، إذ وصفتها جريدة «إيطالي 24 نيوز» بـ«زندايا الشرق الأوسط»، نسبة إلى الممثلة الأميركية زندايا ماري كولمان، كما أشاد بأدائها موقع «Moving Image Middle East» الإنجليزي ليكتب «تجسيد متقن وأداء مؤثر، إذ أجادت الممثلة الصاعدة تارا عبود تجسيد دور أميرة».

نجوم الغد العرب

كما حصد الفيلم ثلاث جوائز بالمهرجان، هي جائزة «لانتيرنا ماجيكا» التي تمنحها جمعية «تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب» CGS، وجائزة «إنريكو فولتشينيوني» التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنتر فيلم لتعزيز الحوار بين الأديان. ليشارك الفيلم بعدها في المسابقة الرسمية لـمهرجان «الجونة» بدورته الخامسة.

تارا عبود ممثلة فلسطينية - أردنية، اختارتها مجلة «سكرين إنترناشونال» ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، و«Log in» للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم «أميرة الجبال» (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.