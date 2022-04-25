Atwasat

تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 02:06 مساء
تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»
الممثلة الفلسطينية - الأردنية تارا عبود (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تشارك الممثلة الفلسطينية - الأردنية تارا عبود في مهرجان «كان السينمائي الدولي» بدورته المقبلة 75 بدورها في الفيلم الموسيقي «Rebel» للمخرجين عادل العربي وبلال فلاح، وهما مخرجان بلجيكيان من أصول مغربية، وذلك ضمن عروض منتصف الليل «Midnight Screening» بالمهرجان.

يأتي هذا بعد أن تصدر اسم تارا عبود العديد من الصحف العالمية إشادة بدورها في فيلم «أميرة» للمخرج محمد دياب، والذي شارك في مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي» بدورته الـ78، من خلال مسابقة «آفاق»، إذ وصفتها جريدة «إيطالي 24 نيوز» بـ«زندايا الشرق الأوسط»، نسبة إلى الممثلة الأميركية زندايا ماري كولمان، كما أشاد بأدائها موقع «Moving Image Middle East» الإنجليزي ليكتب «تجسيد متقن وأداء مؤثر، إذ أجادت الممثلة الصاعدة تارا عبود تجسيد دور أميرة».

نجوم الغد العرب
كما حصد الفيلم ثلاث جوائز بالمهرجان، هي جائزة «لانتيرنا ماجيكا» التي تمنحها جمعية «تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب» CGS، وجائزة «إنريكو فولتشينيوني» التي يمنحها المجلس الدولي للسينما والتليفزيون والإعلام السمعي البصري بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنتر فيلم لتعزيز الحوار بين الأديان. ليشارك الفيلم بعدها في المسابقة الرسمية لـمهرجان «الجونة» بدورته الخامسة.

تارا عبود ممثلة فلسطينية - أردنية، اختارتها مجلة «سكرين إنترناشونال» ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، و«Log in» للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم «أميرة الجبال» (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
برنامج «الميزان» (الحلقة 6)

برنامج «الميزان» (الحلقة 6)
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
خلونا نحلموا (الحلقة 13)

خلونا نحلموا (الحلقة 13)
مسلسل «شن الحكاية» (13)

مسلسل «شن الحكاية» (13)
كاركاتير حليم - المجندين في الحروب

كاركاتير حليم - المجندين في الحروب
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس

بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام...
قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة

قبل قدوم العيد.. نظفي منزلك بكل سهولة
أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل

أسعار النفط تتراجع.. وخام «برنت» يخسر 4 دولارات في البرميل
بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»

بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»
برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب

برشلونة يسقط مجددا أمام فايكانو.. وريال على بعد نقطة من اللقب
تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو

أوكرانيا تعلن قتل 21 ألف جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمقاتلات منذ بدء الغزو
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان جيرمان»

الصافرات ضد ميسي تتصدر أول تصريح لبوكيتينو بعد التتويج بالدوري الفرنسي مع «سان ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»

جلسة الدوحة والتتويج بالدوري الفرنسي خطوات قد تبقي مبابي مع «باريس سان جيرمان»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
السويد تسعى لإدراج «نداء الرعاة» على قائمة اليونسكو للتراث
السويد تسعى لإدراج «نداء الرعاة» على قائمة اليونسكو للتراث
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية
الهادي البكوش يكتب: الدراما الليبية من المحلية للعربية
التحقيق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانا فرنسيا
التحقيق في وخزات غامضة تعرض لها أشخاص حضروا مهرجانا فرنسيا
«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»
تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ
الشقروني وبن منصور في ضيافة صالون حنان محفوظ...
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها
«طيح سعدك» و«صباح الخير».. إبحار في طرابلس ولهجتها...
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات
منع مشاركة ويل سميث في احتفالات الأوسكار 10 سنوات...
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»
مسرحيات الفقيه على ركح «تقنيات الفنون»...
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها
الممثل كوبا غودينغ جونيور يعترف بتقبيله نادلة رغما عنها...
المزيد
منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»
منة شلبي تحصد إعجاب الجمهور في «بطلوع الروح»...
التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»
التونسية ليلى شندول تنتهي من تسجيل «كتبنا غياب»...
بالفيديو: ناي البرغوثي تطلق أجدد أعمالها «قلبي يحدثني»
بالفيديو: ناي البرغوثي تطلق أجدد أعمالها «قلبي يحدثني»...
تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»
تارا عبود تشارك بـ«Rebel» في «كان السينمائي»...
«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية
«ذي باد غايز» يتصدر شباك التذاكر الأميركية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط