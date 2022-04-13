Atwasat

«يونيفرسال» تستحوذ على حقوق أعمال إلفيس بريسلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 03:01 مساء
«يونيفرسال» تستحوذ على حقوق أعمال إلفيس بريسلي
صورة لإلفيس بريسلي في نيويورك سنة 2008 (أ ف ب)
alwasat radio

ستصبح المجموعة الكاملة لأسطورة الموسيقى الأميركية إليفس بريسلي بإدارة شركة «يونيفرسال ميوزيك»، وفق اتفاق جرى الإعلان عنه، الثلاثاء، من جانب شركة الإنتاج الموسيقي ومؤسسة مسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية.

ولم تنشر هذه الأخيرة، «أوثنتيك براندز غروب» (إيه بي جي) الحائزة أساسا حقوق أعمال بريسلي، و«يونيفرسال» أي تفاصيل مالية عن الاتفاق الذي يستند إلى شراكة قائمة أصلا، وفق «فرانس برس».

ويأتي الإعلان قبل بضعة أسابيع من طرح فيلم «إلفيس» المنتظر عن سيرة المغني من بطولة أوستن باتلر وتوم هانكس والذي سيقدم في عرض أول عالمي في مهرجان «كان السينمائي» الشهر المقبل.

ويبقى إلفيس بريسلي الذي توفي سنة 1977 عن 42 عاما، من أنجح المغنين في تاريخ الموسيقى مع أكثر من 500 مليون أسطوانة مباعة حول العالم. ويزخر رصيده بالكثير من الأغنيات الضاربة بينها «كانت هلب فالينغ إن لوف» و«فيفا لاس فيغاس».

وتملك «إيه بي جي» أيضا الحقوق الأدبية الخاصة بمارلين مونرو ومحمد علي.

هذا الاتفاق هو الحلقة الأحدث ضمن حركة يشهدها القطاع الموسيقي لشركات تستحوذ على الحقوق الفكرية للأعمال الكاملة لكبار الأسماء في المجال، من أمثال بوب ديلان أو بروس سبرينغستين.

وفي وقت سابق هذا العام، اشترت «يونيفرسال» حقوق أعمال ستينغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية
زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار

فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا

تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات ...
شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين
كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»

كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»
بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة

اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا

في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا
«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة الأميركية كايلا مولر

«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة ...
البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية
أغاني لينا شاماميان بتوزيع جديد فى دار الأوبرا المصرية
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»
إعلان موعد الدورة الـ44 من «القاهرة السينمائي الدولي»
بريتني سبيرز حامل بطفلها الثالث بعد رفع وصاية والدها
بريتني سبيرز حامل بطفلها الثالث بعد رفع وصاية والدها
ريم مصطفى: «سوتس بالعربي» عمل مختلف وانتظروا مفاجآت كاميليا
ريم مصطفى: «سوتس بالعربي» عمل مختلف وانتظروا مفاجآت كاميليا
وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز
وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في 2020
كتاب د.علي عبد اللطيف ضمن قائمة أهم كتب التاريخ عالميا في ......
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة على الكلام
الممثل الأميركي بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد فقدانه القدرة ......
أول رد فعل من زوجة ويل سميث
أول رد فعل من زوجة ويل سميث...
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ويل سميث
أكدت رفضه مغادرة الحفل.. «الأوسكار» بدأت النظر في «تأديب» ......
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث
كريس روك رفض توقيف الشرطة لويل سميث...
المزيد
شريف حافظ يقترب من توديع «راجعين يا هوى».. وسعيد بـ«الاختيار»
شريف حافظ يقترب من توديع «راجعين يا هوى».. وسعيد ......
«يونيفرسال» تستحوذ على حقوق أعمال إلفيس بريسلي
«يونيفرسال» تستحوذ على حقوق أعمال إلفيس بريسلي...
«كان» يعلن أفلام دورته الجديدة الخميس
«كان» يعلن أفلام دورته الجديدة الخميس...
وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز
وفاة ملحن الأوبرا البلجيكي فيليب بوسمانز...
ريم مصطفى: «سوتس بالعربي» عمل مختلف وانتظروا مفاجآت كاميليا
ريم مصطفى: «سوتس بالعربي» عمل مختلف وانتظروا مفاجآت كاميليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط