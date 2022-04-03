«كان» تستضيف ثاني أكبر ملتقى للعاملين في مجال التلفزيون بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط

يعود ثاني أكبر ملتقى للعاملين في مجال التلفزيون في العالم «MIPTV» إلى قصر المهرجانات بمدينة «كان الفرنسية»، الإثنين، بصيغة أقصر لكنها مكثفة أكثر، وتتخلله نقاشات عن مستقبل التلفزيون في عصر التكنولوجايا الرقمية.

ولاحظت مديرة «MIPTV» الذي تستمر الدورة التاسعة والخمسون منه ثلاثة أيام، لوسي سميث، في حديث إلى لوكالة «فرانس برس» أن الصناعة التلفزيونية العالمية تحتاج بعد عامين طغت خلالهما جائحة «كوفيد-19» إلى مثل هذا الملتقى «كونها شهدت قفزة كبيرة»، إذ «لم يسبق أن كان استهلاك محتواها بهذه القوة».

واعتبرت سميث التي تتولى أيضًا إدارة السوق الدولية للمرئي والمسموع «Mipcom» في الخريف أن «ما مِن وسيلة أفضل من هذا الملتقى الدولي لقياس حرارة السوق وفهم اتجاهاتها».

وعانى الملتقى والسوق التداعيات الصحية المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، أسوة بالأنشطة الثقافية والفنية، فألغيت دورة «MIPTV» العام 2020 وأقيمت عبر الإنترنت في أبريل 2021.

أما سوق «Mipcom» فأقيمت في أكتوبر 2021، بعد نسخة 2020 التي عقدت افتراضيا، ولكن بحضور أقل بكثير من الأعوام السابقة، وفي غياب عدد كبير من المشاركين الأميركيين والآسيويين، إذ اقتصر عدد المشاركين العام الفائت على 4500 شخص في مقابل 13500 في 2019.

ويتوقع أن يستقطب «MIPTV» هذه السنة نحو خمسة آلاف مشارك سيحضرون إلى مدينة «كان»، من بينهم 1200 مشتر من 80 دولة، وستبث مجرياته أيضا عبر الإنترنت.

واعتبرت مجموعة «آر إكس» المنظمة أن هذه الأرقام مرضية في ظل استمرار بعض الدول كالصين في حظر السفر.

ونتيجة الصراع في أوكرانيا، تغيب روسيا المعروفة في قطاع البرامج الترفيهية الشبابية عن المعرض. ومن ناحية أخرى ، يتوقع حضور نحو 80 مشاركًا أوكرانيًا، معظمهم في جناح يوفره المنظمون لهم. كذلك أتاح هؤلاء متابعة الملتقى افتراضيًا لأكثر من 200 شخص آخر.

أكثر فاعلية

ولاحظت سميث أن «من المهم جدًا أن يستمر الأوكرانيون في الترويج لمحتوى برامجهم لكي يكون صوتهم مسموعا»، مشيرة إلى أن أربع شركات أوكرانية ستكون محور مؤتمر بعد ظهر، الإثنين.

وأدخلت بمناسبة العودة الحضورية للملتقى تغييرات على صيغته، علمًا بأنه كان أصلًا يعتزم اعتماد حلة جديدة في 2020. وأوضحت سميث أن هذه التغيرات تلبي تطلعات المشاركين إلى «ملتقى أكثر فاعلية، مع عائد استثمارات أفضل ومدة أقصر ومكثفة أكثر».

ودمج اليومان المخصصان للعروض التقديمية للمشاريع الوثائقية وبرامج الألعاب في الأيام الثلاثة للمعرض التي تشهد تشبيكًا وتواصلًا بين شركات الإنتاج والتوزيع ومشتري البرامج التلفزيونية على أنواعها.

ولحظ البرنامج ندوات وورش عمل فردية وأنشطة توجيهية وجلسات لمجموعات صغيرة بهدف تسهيل عقد الصفقات، لا سيما للمشاركين في معرض «إيسبورتز بار» المخصص للألعاب الإلكترونية الرياضية الذي تنظمه أيضًا «آر إكس» بالتزامن مع «MIPTV».

وتشكل القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية محور ندوات هذا العام، وتتطرق إلى مواضيع عدة كالميتافيرس وتقنيتي «إن إف تي» وسلسلة الكتل (بلوكتشين) والألعاب الإلكترونية الرياضية وكل العوالم الرقمية التي تمثل تحديات بالنسبة للتلفزيون الذي يعاني تراجعًا في عدد مشاهديه بفعل ازدهار منصات البث التدفقي وما توفره من منتجات.

وقالت لوسي سميث: «علينا أن نتناول موضوعات المستقبل ونطلع زبائننا على ما هو أبعد من نشاطاتهم اليومية التي يركزون عليها». ورأت سميث أن القطاع الذي «أخذ قسطًا من الراحة في بداية جائحة كوفيد، تمكن من التعافي والتكيف». وأضافت «يتمثل التحدي اليوم في التوصل إلى إنتاج ما يكفي من المحتوى العالي الجودة لتلبية احتياجات المنصات والقنوات، وإيجاد عدد كافٍ من الاستوديوهات أو المخرجين أو مديري البرامج» لمواكبة طلبات السوق.