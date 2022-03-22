Atwasat

ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 05:02 مساء
ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا
الممثلة الروسية شولبان خماتوفا (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الممثلة الروسية شولبان خماتوفا المعروفة بدوريها في فيلم «غود باي لينين!» وفي «بيتروفز فلو» لمواطنها المخرج كيريل سيريبرينيكوف، أنها غادرت روسيا وتوجّهت إلى لاتفيا، معربة عن استنكارها الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع الصحفية الروسية كاترينا غورديفا بُثت، الأحد، عبر «يوتيوب»، أوضحت الممثلة البالغة 46 عامًا أنها موجودة في عاصمة لاتفيا منذ أسابيع عدة، وفق «فرانس برس».

وقالت «نحن حاليًا في لاتفيا وتحديدًا في ريغا.. لأن الألم الذي يشعر به الأشخاص والمعاناة التي يتعرّض لها آخرون والكارثة الإنسانية، كلها أمور لا تمت إلى التحرير بصلة».

وتابعت «لم أكن في روسيا عندما بدأت الحرب بل كنت في إجازة. اعتقدت بداية أن عليّ الانتظار ثمّ وقعت عريضة مناهضة للحرب، بعدها تأكدت أنه من الأفضل عدم العودة إلى روسيا».

واعتبرت أن ثمة خيارين متاحين أمامها في حال أرادت العودة إلى بلادها من دون مواجهة احتمال سجنها، الأول يتمثل في «التوقّف عن القول إن ما يجري حرب بل مأساة»، أما الثاني فهو في «طلب السماح من السلطات لعدم دعمها العملية العسكرية». وتابعت «لا أستطيع أن أتجاهل ما أراه بأم العين.. وأعرف أنني لست خائنة.. بل أحب بلدي بشدة».

ودرست شولبان في مدرسة كازان المسرحية ثم بالأكاديمية الروسية للفنون المسرحية في موسكو، ثم خاضت مجال السينما للمرة الأولى العام 1998.

وحقق فيلم «لونا بابا» (1999) لبختيار خودوجنازاروف شهرة واسعة لها، إذ نالت بفضله جائزة أفضل ممثلة في مهرجان السينما الروسية في بلدة أونفلور الفرنسية.

وتُعتبر شولبان إحدى أفضل الممثلات الروسيات في جيلها، وتعمل في مجالات السينما والمسرح والتلفزيون.

وفي منتصف مارس، تركت راقصة الباليه في مسرح بولشوي أولغا سميرنوفا الفرقة الروسية المرموقة التي كانت إحدى نجماتها، وانضمت إلى فرقة الباليه الوطنية الهولندية في أمستردام.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير وشنّت حربًا في أنحاء البلاد كلها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف الحرب

فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف ...
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)

الشيباني: زيادة أسعار السلع مفتعلة.. ومحافظ «المركزي» يتحمل المسؤولية (فيديو)
زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة

زيلينسكي يطلب التفاوض مع بوتين.. ويتوقع حربا عالمية ثالثة في هذه الحالة
تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا

تقرير: «الصراع على السلطة» قد يحفز انتقال مرتزقة دارفور إلى ليبيا
فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام المواطنين

فتح المجال الجوي لانتقال «الأهلي طرابلس» إلى بنغازي.. واستمرار الإقفال أمام ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«آي واي واي» يعري الديمقراطية في معرض جديد
«آي واي واي» يعري الديمقراطية في معرض جديد
عبدالسيد آدم: «هذا هو» كوميديا ساخرة في 15 حلقة
عبدالسيد آدم: «هذا هو» كوميديا ساخرة في 15 حلقة
مكانة السينما الإسبانية تكبر عالميا
مكانة السينما الإسبانية تكبر عالميا
ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا
ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية...
المزيد
«خبز» الليبي محمد النعاس ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
«خبز» الليبي محمد النعاس ضمن القائمة القصيرة للجائزة ......
عرض الفيلم السعودي «رولم» بمهرجان «سكة للفنون والتصميم»
عرض الفيلم السعودي «رولم» بمهرجان «سكة للفنون والتصميم»...
عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان
عرض «كباتن الزعتري» بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم ......
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا
لوحة لوارهول تمثل وجه مارلين مونرو قد تحقق رقما قياسيا...
ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا
ممثلة روسية شهيرة تعارض غزو أوكرانيا غادرت بلدها إلى لاتفيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط