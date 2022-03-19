رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة

القاهرة - بوابة الوسط

ستجري منصة نتفليكس تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو، لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين آخرين.

وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم اشتراكهم الشهري (نحو ثلاثة دولارات في تشيلي و2.99 دولار في كوستاريكا ونحو 2.12 دولار في البيرو) لكي يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي.

وقالت مدير قسم ابتكار المنتجات في المنصة الأميركية للبث التدفقي، شنغيي لونغ، في بيان «حرصنا دائما على أن نسهل على الأشخاص الذين يعيشون معا تشارُك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة» بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق ببعض أنواع الاشتراكات المتميزة.

منصة نتفليكس

أضافت «رغم أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب أيضا بنوع من الارتباك» في ما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها مشاركة اشتراك نتفليكس. وأوضحت أن تشارُك الحسابات بين مستخدمين في منازل مختلفة يؤثر في قدرة المنصة «على الاستثمار في المسلسلات والأفلام العالية الجودة» التي يفيد منها مشتركوها.

واختبرت نتفليكس العام الماضي طريقة للحد من مشاركة كلمات المرور تتمثل في إرسال رسالة تحذير إلى بعض المشتركين للتحقق من أن المستخدم يعيش في المكان نفسه الذي يعيش فيه مالك الحساب.

ويبدو أن المنصة تتجه إلى التشدد في هذا المجال بسبب تباطؤ نموها، بعدما درجت طويلا على التساهل في هذا المجال.

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ولم تستقطب المنصة من سبتمبر إلى كانون ديسمبر 2021، سوى 8.28 ملايين مشترك جديد، ما رفع مجموع مشتركيها نهاية العام الماضي إلى 221 مليونا، وباتت عرضة أكثر فأكثر لمنافسة «ديزني +».

ورفعت نتفليكس رسم الاشتراك في الولايات المتحدة وكندا في يناير، ثم اتخذت تدبيرا مماثلا في مارس في بريطانيا وإيرلندا.