Atwasat

رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 مارس 2022, 10:11 صباحا
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة
شعار نتفليكس (أ ف ب)
alwasat radio

ستجري منصة نتفليكس تجارب في تشيلي وكوستاريكا والبيرو، لفرض رسوم على مشتركيها إذا أعطوا كلمات المرور الخاصة بهم لمستخدمين آخرين.

وينبغي على المشتركين بموجب التجربة دفع مبلغ إضافي غير رسم اشتراكهم الشهري (نحو ثلاثة دولارات في تشيلي و2.99 دولار في كوستاريكا ونحو 2.12 دولار في البيرو) لكي يتمكنوا من إضافة ما يصل إلى حسابين إضافيين إلى ملفهم الشخصي.

وقالت مدير قسم ابتكار المنتجات في المنصة الأميركية للبث التدفقي، شنغيي لونغ، في بيان «حرصنا دائما على أن نسهل على الأشخاص الذين يعيشون معا تشارُك حساباتهم على نتفليكس مع ميزات مثل ملفات التعريف المنفصلة أو إمكان تزامن المشاهدة» بين أكثر من شخص في المنزل الواحد، في ما يتعلق ببعض أنواع الاشتراكات المتميزة.

منصة نتفليكس
أضافت «رغم أن هذه الميزات تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تتسبب أيضا بنوع من الارتباك» في ما يتعلق بالحالات التي يمكن فيها مشاركة اشتراك نتفليكس. وأوضحت أن تشارُك الحسابات بين مستخدمين في منازل مختلفة يؤثر في قدرة المنصة «على الاستثمار في المسلسلات والأفلام العالية الجودة» التي يفيد منها مشتركوها.

واختبرت نتفليكس العام الماضي طريقة للحد من مشاركة كلمات المرور تتمثل في إرسال رسالة تحذير إلى بعض المشتركين للتحقق من أن المستخدم يعيش في المكان نفسه الذي يعيش فيه مالك الحساب.

ويبدو أن المنصة تتجه إلى التشدد في هذا المجال بسبب تباطؤ نموها، بعدما درجت طويلا على التساهل في هذا المجال.

-«نتفليكس» تثير الجدل بأول فيلم عربي من إنتاجها

ولم تستقطب المنصة من سبتمبر إلى كانون ديسمبر 2021، سوى 8.28 ملايين مشترك جديد، ما رفع مجموع مشتركيها نهاية العام الماضي إلى 221 مليونا، وباتت عرضة أكثر فأكثر لمنافسة «ديزني +».

ورفعت نتفليكس رسم الاشتراك في الولايات المتحدة وكندا في يناير، ثم اتخذت تدبيرا مماثلا في مارس في بريطانيا وإيرلندا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها

بن زايد للأسد: سورية ركيزة أساسية للأمن العربي والإمارات حريصة على تعزيز التعاون...
لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود

لاغارد: عصر التضخم الضعيف في أوروبا لن يعود
مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب

مدينة أوديسا الأوكرانية ما زالت تنعم بالسلام لكنها تستعد للحرب
نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»

نجاح تجربة ملاكمة بنغازي «النصف احترافية»
مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا

مؤسسات مالية دولية تحذر من تبعات عالمية «واسعة النطاق» للحرب في أوكرانيا
قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو

قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بتشيلسي ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية

صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز

«الوسط» تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز
جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل

جريدة «الوسط»: أزمة الـ«حكومتين» قد تستمر إلى يونيو المقبل
في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا

في العدد 330: أزمة الحكومتين مستمرة.. والغاز الليبي قد ينقذ إيطاليا
«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم

«الخدمة المدنية» تحيل بيانات 62 ألف موظف لـ«المالية» للإفراج عن رواتبهم
علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي

علي القطراني يتسلم مقر ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي
زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس

زعيم الشيشان يعلن انتقال ألف متطوع من بلاده إلى أوكرانيا للقتال مع الروس
«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد المقبل

«الكهرباء» تطلق حملة لتحصيل الإيراد وإزالة التوصيلات المخالفة بالمناطق الأحد ...
الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح

الرئاسة الأوكرانية: محاولات روسيا نشر مرتزقة من ليبيا لم تفلح
دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ

دراسة: بكتيريا الليستريا يمكن أن تطال الدماغ
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
15 حفلة في «أسبوع الزمالك الموسيقي» بدءا من الخميس المقبل
15 حفلة في «أسبوع الزمالك الموسيقي» بدءا من الخميس المقبل
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
صور الميم الساخرة على الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية
«بطلوع الروح».. مسلسل مصري يثير الجدل قبل عرضه في رمضان
«بطلوع الروح».. مسلسل مصري يثير الجدل قبل عرضه في رمضان
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير...
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس
عرض «حقول الحرية» عن أول منتخب كرة قدم نسائي ليبي الخميس...
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة
عزو: تأثرت بفن حسن عريبي وحميد الشاعري خلق موسيقى جديدة...
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية
«ملتقى الإبداع» يعيد الحياة إلى الثقافة الليبية...
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي
بالصور: «الجديد» تحتفل باليوم الوطني للزي التقليدي...
المزيد
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون
اختتام معرض «تداخل» ببيت إسكندر للفنون...
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة
رسوم إضافية على مشتركي «نتفليكس» في هذه الحالة...
منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة
منع كانييه ويست من استخدام «إنستغرام» لـ24 ساعة...
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره
أسئلة الواقع الافتراضي.. الكاتب في مواجهة جمهوره...
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»
تضامن مع أوكرانيا بـ«البوب» و«الروك»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط