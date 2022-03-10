المغربية كيما بوربح تستعد لأولى تجاربها السينمائية في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

تخوض المغربية كيما بوربح تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال فيلم جديد يكتبه وينتجه المنتج المصري محمد السبكي، ويتم التحضير له في الوقت الحالي من أجل تصويره بعد انتهاء شهر رمضان المقبل؛ حيث يضم الفيلم عددًا من النجوم المصريين والسوريين واللبنانيين والمغاربة ومقرر تصويره بين مصر ودبي.

وقالت كيما «أقدمت على تجربة التمثيل بعد تأجيل هذه الخطوة على مدار السنوات الماضية، حيث وصلني أكثر من عرض خلال فترة تواجدي في مصر العامين 2018 و2019، إلا أنني لم أكن مستعدة للتجربة في ذلك التوقيت وفضلت التركيز أكثر على المشروعات الخاصة بي لا سيما وأنني أمتلك دار أزياء في المغرب يحمل اسمي»، وفقًا لبيان.

وأشارت «مليحة العرب» السابقة إلى أنها التقت العديد من نجوم الفن خلال زياراتها لمصر وذلك جعلها تقترب من هذا العالم قبل الدخول فيه، معبرة عن سعادتها بأن تكون تجربتها الأولى في التمثيل مع منتج كبير بحجم محمد السبكي الذي قدم العديد من الأفلام الكبيرة في السينما المصرية، إضافة إلى مشاركتها إلى جانب نجوم كبار من مصر وسورية والمغرب.

يشار إلى أن المنتج محمد السبكي قدم آخر أفلامه «ثانية واحدة» العام الماضى، وهو بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، علا رشدي، ويزو، مصطفى أبوسريع، أيمن قيسوني، عزوز عادل، طاهر أبو ليلة، ليلا فضة، شريف دسوقي، وجنا صلاح، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

الممثلة المغربية كيما بوربح (خاص لـ بوابة الوسط)