بيرو: اكتشاف مقبرة تضم مومياوات عائدة لأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن علماء آثار في بيرو العثور على ستّ مومياوات عائدة لأطفال في مقبرة، قرب ليما، يُعتقد أنهم قدمّوا كأضاح بشرية لمرافقة رجل ميّت إلى ما بعد الموت قبل مئات السنين.

وعُثر على الهياكل العظمية الصغيرة الملفوفة بقماش في قبر رجل مهم وربّما شخصية سياسية، اكتُشف في نوفمبر الماضي في موقع حفر في كاخاماركيا التي تبعد 24 كيلومترًا شرق ليما، وفق «فرانس برس».

وقال عالم الآثار والمسؤول عن الحفريات، بيتر فان دالين «من المحتمل أن يكون الأطفال أقرباء ووضعوا فوق بعضهم البعض في أجزاء مختلفة من مدخل المقبرة».

وتابع «وفق فرضية عملنا، قُدّم الأطفال ربما أضاح ليرافقوا المومياء إلى عالم ما بعد الموت».

وبُنيت كاخاماركيا من الطين بحدود العام 200 قبل الميلاد، أي في حقبة ما قبل حضارة الإنكا، وكانت مأهولة حتى العام 1500، وربما مثّلت موطنًا لعشرة آلاف أو عشرين ألف شخص.

وأوضح فال دالين أن المومياوات عمرها حوالي ألف أو ألف ومئتي سنة.

وعثر الفريق في مكان قريب على عظام سبعة بالغين لم يُحنّطوا، إضافة إلى بقايا حيوانات تشبه اللاما وأوانٍ خزفية.

وكان عُثر على بقايا الرجل المهم في مقبرة يبلغ طولها ثلاثة أمتار وعمقها 1.4 متر في كاخاماركيا، وهي واحدة من أكبر المجمعات الأثرية قرب ليما.

وكان يناهز عمره عشرين عامًا عندما توفي ودُفن مقيّدًا بحبل ويداه تغطّي وجهه.