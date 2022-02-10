Atwasat

رئيسة اللوفر الجديدة تسعى إلى تجديد سحر «أجمل متحف في العالم»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 04:00 مساء
رئيسة اللوفر الجديدة تسعى إلى تجديد سحر «أجمل متحف في العالم»
لورانس دي كار في باريس، 24 مارس 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

تسعى الرئيسة والمديرة الجديدة لمتحف اللوفر الفرنسي لورانس دي كار، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، إلى تجديد سحر «أجمل متحف في العالم»، من خلال إعطاء التركيز على «جودة» زيارته.

وقالت دي كار في أول لقاء لها مع الإعلام بعد مرور ستة أشهر على تسلُّمها منصبها «أرغب في أن يعيد الجميع اكتشاف متحف اللوفر، وأريد أن أجدد سحره. إنه أجمل متحف في العالم، ويعود إلينا أن نكون مبدعين ومبتكرين مع مراعاة المكان وعراقة تاريخ مجموعاته وأن نعرف كيفية الإفادة من عبر التوجه إلى كل الفئات»، وفق «فرانس برس».

فاللوفر الذي تشكّل لوحة الموناليزا واحدًا من 37 ألف عمل فني يضمها مقره الرئيسي في باريس، وكان يستقطب نحو عشرة ملايين زائر كل سنة قبل الأزمة الصحية، هو، في نظر رئيسته الجديدة، «متحف موسوعي ولكنه متقطع وغير مكتمل».

ولم تحل ظروف الجائحة التي بقيت قائمة العام 2021، دون زيارة نحو ثلاثة ملايين شخص المتحف الأكبر في العالم الذي أغلق أبوابه ما بين الأول من يناير 2021 و19 مايو.
وشكّل الفرنسيون النسبة الأكبر من الزوار (61 في المئة)، غالبيتهم من المنطقة الباريسية (إيل دو فرانس)، فيما كان السياح الأجانب «شبه غائبين». وأكدت دي كار أنها تعتزم «قيادة هذه السفينة الكبيرة» من أجل الجمهور، على طريقة «قائد الأوركسترا»، أي «بدقة».

الربط
ورأت دي كار «وجوب أن يكون لمتحف اللوفر شيء فريد يقوله، يكون معبرا عن تاريخه.. وما ينقصه هو الرابط بين الفصول»، موضحة أن «الفكرة تتمثل في ربط الأشياء».
وانطلاقًا من هذا الهدف، بدأ العمل في ورشة إنشاء قسم مستقبلي مخصص لبيزنطية ومذاهب الشرق المسيحية، سيكون تاسع أقسام المتحف، بعد تلك المخصصة للآثار الرومانية - اليونانية - الأترورية، والمصرية، والشرقية، وللوحات، والمنحوتات، والقطع الفنية، والفنون التصويرية، والفنون الإسلامية.

ولهذه الأقسام مديرون هم جزء من نحو 2200 موظف في المتحف، من بينهم «أكثر من 200 عالم وباحث لهم صلة بـ75 دولة في العالم»، أكدت دي كار أنها تستمع إليهم وتنوي «كتابة صفحة جديدة» من تاريخ المتحف.

وتتصدر هذا الفصل الجديد مسألة «تحسين مساحات العرض الموقتة» التي سيعاد تنظيمها، وكذلك «استكشاف أشكال جديدة» بمناسبة معرض مخصص لأوزبكستان في بداية الموسم المقبل.

وفي البرنامج أيضًا «عودة المعارض الموضوعية الكبرى» بالتعاون مع متاحف أوروبية أخرى، وإجراء تغييرات في الجناح الذي يضم أعمالًا أفريقية؛ إذ إنه لا يستقطب جمهورًا كبيرًا لأنه يقع «في نهاية» مسار الزيارة.

تمديد ساعات العمل
ورأت دي كار ضرورة الإفادة من كل ما تختزنه المعروضات من إمكانات. ولاحظت أن «ما يتوقعه الجمهور، ليس مجرّد (تقديم) خطاب جمالي فوقي، بل إعطاء مفاتيح» للأعمال الموجودة.

وقوبلت بالاستحسان ندوة عمل أولى نظمت بالتعاون بين فرق متحف اللوفر ومتحف «كيه برانلي» (المخصص لفنون أوقيانيا وأفريقيا والأميركيتين). وشرحت دي كار أن الهدف «ابتكار حوار جديد»، مشيرة إلى أنه سيمتد أيضاً إلى متحف «غيميه» المخصص لفنون آسيا.

وسيخصص في كل قسم مسار منفصل للأطفال، يتوسط ذلك المخصص للبالغين، على ما شرحت لورانس دي كار التي نجحت في استقطاب الشباب إلى متحف أورسيه خلال ترؤسها إياه مدى أربع سنوات.

وتعتزم دي كار أيضًا جعل الدخول إلى اللوفر متاحًا من كل الجهات بدلًا من حصره بمدخل رئيسي واحد، من أجل «إعادة التوازن إلى الزيارات وجعلها انسيابية».

وحرصًا منها على أن توفر للجمهور الوقت اللازم للزيارة، ترغب دي كار في «تمديد ساعات العمل إلى نهاية الفترة النهارية»، على ما قالت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون 1 - 0 الهلال» في الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة التعاون والهلال في الدوري
12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي

12 جريحا إثر اعتراض التحالف طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي
بليحق: توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري

بليحق: توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري
حدوته ليبية

حدوته ليبية
ماكرون أبلغ بايدن بمضمون مشاوراته بشأن أوكرانيا

ماكرون أبلغ بايدن بمضمون مشاوراته بشأن أوكرانيا
العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

العراق يسدد الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج
المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»

المنتخب الوطني يفقد أولى مبارياته في «عربية السلة»
رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس

رابطة الدوري الإسباني تقرر إيقاف ألفيس
لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ 14 عاما؟

لماذا تسبب إغلاق مدينة صينية بارتفاع أسعار الألمنيوم العالمية إلى أعلى مستوى منذ...
مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)

مذكرات جلود.. الرائد يكذب أهله ! (2-2)
أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين

أديل تحصد جوائز «بريت» في أول دورة مختلطة بين الجنسين
الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس

الأمم المتحدة تحذر: ليبيا تسير في الاتجاه المعاكس
محطة الجحيم في طريق الهجرة.

محطة الجحيم في طريق الهجرة.
الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. الأربعاء

الصداقة يلتقي شباب الجبل في افتتاح الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري الليبي.. ...
منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة

منظمة الصحة تطلب من الدول الغنية 16 مليارا لتمويل مكافحة الجائحة
كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟

كيف رد الدبيبة على اتجاه «البرلمان» لاختيار رئيس حكومة جديد غدا؟
انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»

انقسام جمهوري حول الهجوم على «الكابيتول»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مغارة مزار العذراء في فرنسا تعاود استقبال الحجاج
مغارة مزار العذراء في فرنسا تعاود استقبال الحجاج
نيل يونغ يحض موظفي «سبوتيفاي» على الاستقالة
نيل يونغ يحض موظفي «سبوتيفاي» على الاستقالة
عودة الروح لمكتبات الموصل بعد تدميرها على يد الجهاديين
عودة الروح لمكتبات الموصل بعد تدميرها على يد الجهاديين
تفاصيل أفلام مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»
تفاصيل أفلام مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»
تعرف إلى لجان تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»
تعرف إلى لجان تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب...
المزيد
وفاة رائدة موسيقى الفانك بيتي ديفيس
وفاة رائدة موسيقى الفانك بيتي ديفيس...
رئيسة اللوفر الجديدة تسعى إلى تجديد سحر «أجمل متحف في العالم»
رئيسة اللوفر الجديدة تسعى إلى تجديد سحر «أجمل متحف في ......
أسرة الممثل بوب ساغيت تعلن سبب وفاته
أسرة الممثل بوب ساغيت تعلن سبب وفاته...
تعرف إلى لجان تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»
تعرف إلى لجان تحكيم «الإسكندرية للفيلم القصير»...
تفاصيل أفلام مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»
تفاصيل أفلام مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط