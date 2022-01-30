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مهرجان «الإسماعيلية» يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 يناير 2022, 01:31 مساء
مهرجان «الإسماعيلية» يقيم ورش تحريك لأطفال المدينة
المهرجان يقام في الفترة من 17 - 23 مارس 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)
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قررت إدارة مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» برئاسة المخرج سعد هنداوي، إقامة ورشة تحريك لأطفال الإسماعيلية على هامش فعاليات الدورة الـ23 للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 17 وحتى 23 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تشتمل الورش على ورشة لأفلام الرسوم المتحركة التقليدية، ورشة رسوم متحركة بتقنية الـ«كات أوت» (cut out)، ورشة تحريك عرائس، ورشة فن تشكيلي، ورشة صلصال، ورشة بكسليشن (pixelation)، وفقًا لبيان.

ويشارك في الورش أطفال الإسماعيلية، فئة عمرية من 6 إلى 16 سنة، ويشرف عليها كل من المخرج أسامة أبو زيد، والمخرجة رانيا محمود، والدكتورة لمياء رجائي.

مهرجان «الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة» يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنويًّا بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في العام 1991.

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