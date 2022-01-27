Atwasat

نيل يونغ يطلب من «سبوتيفاي» حذف أعماله الفنية لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يناير 2022, 02:00 مساء
نيل يونغ يطلب من «سبوتيفاي» حذف أعماله الفنية لهذا السبب
نيل يونغ وجو روغان في صورة مركبة يوم 25 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

طلب المغني نيل يونغ في رسالة نُشرت في موقعه الإلكتروني قبل سحبها أخيرا، من منصة «سبوتيفاي» حذف أعماله الموسيقية، متّهما إياها بنشر معلومات مضللة حول جائحة «كوفيد-19» واللقاحات المضادة للفيروس عبر بث مدونات صوتية (بودكاست) لجو روغان المثير للجدل.

وكتب صاحب أغنيتي «هارت أوف غولد» و«هارفست مون» قائلا «قمت بذلك لأن سبوتيفاي تنشر معلومات خاطئة حول اللقاحات، ما يتسبّب بالتالي في وفاة الأشخاص الذين يصدّقونها»، وفق «فرانس برس».

وتابع يونغ (76 عاما) في رسالته التي لم تعد تظهر عبر موقعه في حين نشرها موقع مجلة «رولينغ ستون» الإلكتروني «أريدكم أن تُعلموا سبوتيفاي من اليوم أنني أريد إزالة الموسيقى الخاصة بي من منصتها».

وأضاف الفنان الأميركي الكندي الذي طرح ألبومه الأخير «بارن» أواخر العام 2021 «يمكن أن تنشر المنصة أعمال روغان أو يونغ لكن ليس الاثنين معا».

ولم ترد «سبوتيفاي» بعدما حاولت وكالة «فرانس برس» التواصل معها. ولا تزال موسيقى نيل يونغ موجودة على المنصة.

واستمع ملايين الأشخاص إلى مدوّنات جو روغان الصوتية (ذي جو روغان إكسبيريانس)، ووقّع الأخير العام الماضي عقدا يُقدّر بنحو مئة مليون دولار مع «سبوتيفاي» المتّهمة بأنها منصة تروّج نظريات مؤامرة ومعلومات مضللة خصوصا في ما يتعلّق بالجائحة.

ولا يشجّع روغان تلقي الشباب اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» بل يشجّع اللجوء إلى الـ«إيفرمكتين»، وهو علاج غير مرخّص ضد الفيروس.

وبعث 270 طبيبا وأستاذا رسالة مفتوحة إلى «سبوتيفاي» في ديسمبر يطلبون فيها من المنصة تعديل المعلومات الخاطئة التي تنشرها، معتبرين أن نشر هكذا معلومات هو «مشكلة اجتماعية أبعادها مدمّرة».

وكان يونغ أزال من «سبوتيفاي» قسما مهما من أعماله الموسيقية العام 2015، عازيا ذلك إلى مشكلات في جودة الصوت، قبل أن يتراجع مؤكدًا أن هذه المنصة هي «المكان الذي يستمع فيه الناس إلى الموسيقى».

ويملك يونغ أرشيفا إلكترونيا خاصا يمكن لمعجبيه الاشتراك به والاستماع إلى أعمال المغني الفنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!

كاركاتير حليم - «صبر» المواطن!
بيدق وكومبارس!

بيدق وكومبارس!
تلك النظرة

تلك النظرة
تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»

تونس تمدد حظر التجول الليلي مع عودة انتشار «كورونا»
جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم

جندي أوكراني يقتل 5 من رفاقه ويصيب مثلهم
الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك

الحكم على نائب أردني سابق بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهديد حياة الملك
«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015

«حظر الأسلحة الكيميائية» تؤكد استخدام داعش الـ«خردل» في قصف بسورية في 2015
منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»

منتخب مصر يتأهل إلى ربع نهائي «الأمم أفريقية»
التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)

التجربة البرلمانية في ليبيا (1908-1969(20)
«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022

«السياسة» تعبث بخطط الحكومة.. 3 مخاطر تهدد أهداف إنتاج النفط في ليبيا خلال 2022
ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا أخرى

ليبيا ترتب للتحقيق مع الأمير لوران.. ملف الأرصدة المجمدة في بلجيكا يأخذ أبعادا ...
كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا

كاركاتير خيري - المراحل الانتقالية في ليبيا
مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين

مسؤولة أوروبية: سيناريوهان متوقعان في ليبيا خلال الأسبوعين المقبلين
«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار

«اختفاء ملياري دولار».. مذكرة توقيف في بروكسل بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار
جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: البرلمان يفتح معركة الإطاحة بحكومة الدبيبة
«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا

«ميتا» تحذف شبكة حسابات مزيفة تدار من تركيا وتستهدف ليبيا
الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية

الجهاني يحذر من سيناريو الحوكمة الدولية لبعض المناطق الليبية
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعويض كاردي بي في قضية تشهير
تعويض كاردي بي في قضية تشهير
«تداخل».. رؤية للتواصل الثقافي
«تداخل».. رؤية للتواصل الثقافي
كاتب ليبي ضمن القائمة الطويلة لـ«البوكر» العربية 2022
كاتب ليبي ضمن القائمة الطويلة لـ«البوكر» العربية 2022
فيلم إسرائيلي يكشف تورط قوات الاحتلال في مذبحة العام 1948
فيلم إسرائيلي يكشف تورط قوات الاحتلال في مذبحة العام 1948
إلتون جون يلغي حفلتين في الولايات المتحدة لإصابته بـ«كوفيد»
إلتون جون يلغي حفلتين في الولايات المتحدة لإصابته بـ«كوفيد»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما
وفاة سيدني بواتييه أول نجم أسود في هوليوود عن 94 عاما...
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى
مريم العباني والتلوين بنعومة الأنثى...
جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة
جمعة الفزاني فنان الواقعية المعاصرة...
براح تطلق أغنية «قمري يا يمي»
براح تطلق أغنية «قمري يا يمي»...
حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات
حل لغز يشغل الأوساط الأدبية الأميركية منذ سنوات...
المزيد
ابن جون لينون يعرض تذكارات شخصية للبيع على شكل «NFT»
ابن جون لينون يعرض تذكارات شخصية للبيع على شكل «NFT»...
نيل يونغ يطلب من «سبوتيفاي» حذف أعماله الفنية لهذا السبب
نيل يونغ يطلب من «سبوتيفاي» حذف أعماله الفنية لهذا السبب...
بالصور: سلامة الغويل يشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
بالصور: سلامة الغويل يشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي ......
إلتون جون يلغي حفلتين في الولايات المتحدة لإصابته بـ«كوفيد»
إلتون جون يلغي حفلتين في الولايات المتحدة لإصابته بـ«كوفيد»...
فيلم إسرائيلي يكشف تورط قوات الاحتلال في مذبحة العام 1948
فيلم إسرائيلي يكشف تورط قوات الاحتلال في مذبحة العام 1948...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط