نقل زبيدة قاسم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 26 ديسمبر 2021, 04:33 مساء
الفنانة زبيدة قاسم (بوابة الوسط)

  تعرضت الفنانة الليبية، زبيدة قاسم، إلى وعكة صحية، أثناء تواجدها في تونس لتصوير عمل فني سيُعرض في شهر رمضان المقبل، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات التونسية.

وقالت الفنانة خدوجة صبري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن زبيدة قاسم قد تخضع لجراحة في القلب.

وفي اتصال هاتفي، قالت الفنانة زبيدة قاسم في حديث إلى«بوابة الوسط» إنها بخير، مطمئنة جمهورها بأن حالتها الصحية مستقرة.

وُلدت زبيدة قاسم، التي اشتهرت بتقديم دور الأم، 17 يونيو 1962 في منطقة السوالم بسوق الجمعة في العاصمة طرابلس، وقدمت أول أدوارها وهي لا تزال تدرس في المستوي الإعدادي، حسب «ويكيبيديا».

ومن أعمالها «مسعودة وأفكارها السودة» و«سمي وخوذ بلاد» و«أيام الجور».

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