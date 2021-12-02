تبرع غير مسبوق لمتحف متروبوليتان في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 ديسمبر 2021, 11:16 صباحا
متحف متروبوليتان في نيويورك، 4 مايو 2020 (أ ف ب)

أعلن متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، الثلاثاء، أنه تلقى تبرعًا ماليًا يبلغ 125 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخه، من شأنه أن يمكِّنه من استكمال مشروع تجديد أطلق قبل أكثر من عقد.

وهذا التبرع النقدي غير المسبوق قدَّمه أوسكار تانغ وزوجته أغنيس هسو-تانغ، وهما زوجان أميركيان من أصل صيني. هرب تانغ من الصين في العام 1948 ولجأ إلى الولايات المتحدة عندما كان في الحادية عشرة من العمر قبل أن يجمع ثروته من خلال العمل في قطاع التمويل، وفق «فرانس برس».

والمبلغ الذي استحصل عليه المتحف سيستخدم في تجديد غرف متحف نيويورك المخصص للفن الحديث والمعاصر، وفق بيان.

وسيطلق على المساحات الجديدة اسم الزوجين تانغ.

وأشار المتحف إلى أنه كان يسعى لتجديد صالات عرض الفنون الحديثة والمعاصرة منذ أكثر من عقد.

وقال دانيال فايس رئيس المتحف الواقع في مانهاتن قرب سنترال بارك في البيان «من خلال هذه الهدية الرائعة، سمح أوسكار وأغنيس لمتحف ميت بإنجاز مهمته الطموحة للأجيال القادمة».

وتانغ هو ممول يبلغ 83 عامًا، وهو أيضًا مانح ومسؤول في المتحف منذ 30 عامًا، وقام في السابق بتمويل معارض وعمليات استحواذ وتجديد في المتحف.

وبحسب السيرة الذاتية التي قدمها المتحف، فإن أغنيس تانغ عالمة آثار ومؤرخة فنية، وهي من سلالة مينغ (القرن السادس عشر) وكانت مستشارة ثقافية للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ومنظمة اليونسكو.

أما أوسكار فقد «ولد في شنغهاي وأرسل إلى أميركا في سن الحادية عشرة بعدما هربت عائلته من الصين إلى هونغ كونغ أثناء الثورة الشيوعية العام 1948».

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