«قمر أزرق» في سماء «القاهرة السينمائي»

عرض فيلم «قمر أزرق» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض، الثلاثاء، للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا الفيلم الروائي «قمر أزرق»، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «قمر أزرق» من إخراج ألينا جريجور، وإنتاج رومانيا، والفيلم يتتبع الرحلة النفسية لامرأة شابة يتم تجريدها من إنسانيتها، تكافح إيرينا من أجل الحصول على تعليم عال والهروب من عنف أسرتها المفككة، هي تجربة جنسية غامضة مع فنانة تتحفز لمحاربة العنف في عائلتها.

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يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في الساعة الـ 9 مساء بالمسرح الصغير، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، فيما سيكون العرض الثاني غدا الأربعاء في الساعة الـ (4:30)، بسينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر.