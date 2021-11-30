«قمر أزرق» في سماء «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 01:25 مساء
عرض فيلم «قمر أزرق» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض، الثلاثاء، للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا الفيلم الروائي «قمر أزرق»، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي، بالدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «قمر أزرق» من إخراج ألينا جريجور، وإنتاج رومانيا، والفيلم يتتبع الرحلة النفسية لامرأة شابة يتم تجريدها من إنسانيتها، تكافح إيرينا من أجل الحصول على تعليم عال والهروب من عنف أسرتها المفككة، هي تجربة جنسية غامضة مع فنانة تتحفز لمحاربة العنف في عائلتها.

طالع: الشناوي يحاور نيللي في مهرجان القاهرة السينمائي

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 85 دقيقة، في الساعة الـ 9 مساء بالمسرح الصغير، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، فيما سيكون العرض الثاني غدا الأربعاء في الساعة الـ (4:30)، بسينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صلاح يترك شرف تسلُّم جائزة «القدم الذهبية» لزوجته كأول عربي وثالث أفريقي ينالها
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه
رياضة عالمية
بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
4 توصيات جديدة.. «مكافحة الأمراض» يوجه بإعطاء جرعة ثالثة ضد «كورونا» لبعض الفئات
ليبيا
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
نورلاند يتحدث عن «مشاورات مجدية» بشأن ليبيا والانتخابات في أنقرة
ليبيا
المفوضية: 2757 مرشحا ومرشحة للانتخابات البرلمانية
ليبيا
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
البروفيسور بولارد يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون بسرعة كبيرة
دولى
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة