«القاهرة السينمائي» يعرض «خلية النحل»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 04:06 مساء
عرض «خلية النحل» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض، الإثنين، للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا، الفيلم الروائي «خلية النحل»، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم «خلية النحل» من إخراج بليرتا باشولي، وإنتاج عدة دول هي كوسوفو، وسويسرا، وألبانيا، وجمهورية مقدونيا.

تدور الأحداث حول زوج فهريج الذي فقد منذ الحرب في كوسوفو، ورغم الحزن فإن عائلتها تكافح ماليًا، ومن أجل إعالتهم أطلقت مشروعًا زراعيًا صغيرًا، ولكن في القرية الأبوية التقليدية حيث تعيش، لا يُنظر إلى طموحها وجهودها لتمكين نفسها والنساء الأخريات بوصفه أمرًا إيجابيًا.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 84 دقيقة، الساعة (12:30) مساء، في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، فيما سيكون عرضه الثاني غدًا الثلاثاء في الساعة الرابعة مساءً، أما عرضه الثالث فهو السبت 4 ديسمبر، في الساعة الـ(7:30) مساء، في سينما الزمالك 2.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرّر أن تستمر حتى الخامس من ديسمبر.

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