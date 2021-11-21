وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي عن 84 عاما بعد صراع مع المرض

الفنانة المصرية سهير البابلي. (الإنترنت)

أفادت وسائل إعلام محلية مصرية، الأحد، بوفاة الفنانة سهير البابلي عن 84 عامًا، بعد أيام من دخولها العناية المركزة.

وكان الدكتور رضا طعيمة صهر الفنانة الراحلة، قد كشف آخر تطورات الحالة الصحية، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة قد ساءت أكثر خلال الأيام القليلة الماضية إثر تعرضها لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات.

والبابلي من مواليد 14 فبراير من العام 1937، وقد تميزت في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي ولها رصيد هائل من الأعمال الفنية السينمائية والمسرحية.

مسيرة وأهم أعمال الفنانة الراحلة

ووُلدت البابلي في مركز فارسكور بمحافظة دمياط بدلتا مصر، وظهرت عليها الموهبة في سن مبكرة، التحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، وعملت في المسرح وقدّمت العديد من الأعمال، أبرزها: «مدرسة المشاغبين»، و«شمشون وجليلة»، و«سليمان الحلبي»، و«نرجس»، و«ريا وسكينة»، و«على الرصيف»، و«نص أنا ونص أنت»، و«الدخول بالملابس الرسمية»، و«عطية الإرهابية»، وفي التليفزيون قدّمت أعمالا منها «عش المجانين»، و«بكيزة وزغلول».

وفي السينما، قدّمت أيضًا العديد من الأفلام، منها فيلم «ليلة القبض على بكيزة وزغلول، الأونطجية، انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط»، وغيرها.