«أريتي» تدعم الشباب الفنانين في ليبيا

«أريتي» تدعم الشباب الفنانين في ليبيا



أعلنت مؤسسة «أريتي» للثقافة والفنون أسماء الفنانين الشباب الحائزين على منح إنتاجية، لدعم مشاريعهم الإبداعية في مجالات السينما والأدب.

والحائزون على هذه المنح هم المخرج مهند الأمين لإنتاج فيلم روائي جديد، والروائية كوثر الجهمي للعمل على رواية جديدة، والروائي محمد النعاس للعمل على رواية جديدة، ومؤسسة «فاصلة» لإنتاج أنثولوجية قصصية لإعمال أدباء شباب من جميع أنحاء ليبيا.

ويسعى مشروع المنح الإنتاجية لدى مؤسسة أريتي إلى تشجيع جيل جديد من الفنانين والأدباء في ليبيا، بدعم مشاريعهم الإبداعية في بداية مشوارهم الفني.

وتعد مؤسسة «أريتي» للثقافة والفنون منظّمة ليبية وطنية غير هادفة للربح تسعى لدعم وتوجيه وتسهيل الإبداع الفني والتبادل الثقافي بداخل ليبيا، ومع الدول المجاورة لها.

وقامت المؤسسة منذ انطلاق أعمالها في العام 2012 بعدة نشاطات في مجال السينما وفنون الفيديو والإدارة الثقافية والآداب، كلها موجهة للفناين الشباب، كما قدمت المؤسسة الدعم لمؤسسات ثقافية أخرى في ليبيا.

