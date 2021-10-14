قبل ساعات من انطلاقه.. التفاصيل النهائية لمهرجان «الجونة السينمائي»

من فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد السيطرة على حريق صغير شبّ في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (بلازا المهرجان)، ينطلق مهرجان «الجونة السينمائي» مساء الخميس، وذلك بعد أن أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات.

وعُقِد، عصر الأربعاء، مؤتمر صحفي بمدينة الجونة، كُشفت خلاله التفاصيل النهائية للدورة الخامسة للمهرجان، والتي تستمر حتى 22 من أكتوبر الجاري.

حضر المؤتمر كل من المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة والمهندس عمر الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية وانتشال التميمي مدير المهرجان وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئيس عمليات المهرجان وأمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان وأمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، كذلك عمرو منسي المؤسس المشارك للمهرجان والنجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان، إضافة إلى طارق كامل الرئيس التنفيذي لأويست وتامر دويدار الرئيس التنفيذي لمكادي هايتس.

كما حضر عدد من أعضاء لجان التحكيم وبينهم المخرجة كاملة أبوذكري رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى الممثلتين أروى جودة ومنة شلبي، وكذلك المنتجة المكسيكية مارتا سوسا والتي تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

تحدَّث المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، في البداية عن الحريق الذي شبّ في المركز، قائلا: «نحمد الله أن الحريق لم يصب المكان الأساسي للمركز، والشباب قاموا بالواجب بزيادة»، ووجه الشكر لمديرية أمن وقوات الحماية المدنية الخاصة بمحافظة البحر الأحمر.

ثم عُرِض فيلم قصير يحكي حكاية السنوات الأربعة الفائتة من عمر المهرجان، استعرض عددًا من اللحظات المتميزة التي شهدها المهرجان، إضافة إلى مجموعة من الحقائق والأرقام حول المهرجان ومنصة الجونة السينمائية وجائزة «سينما من أجل الإنسانية».

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قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي حول بداية المهرجان: «الأساس هو توفيق الله في تكوين فريق المهرجان، قابلتني بشرى وكمال وخضر واقترحوا عليَّ إقامة مهرجان سينما بالجونة، فاقترحت وجود عمرو منسي للجانب التنظيمي؛ إذ حقق نجاحًا هائلًا في تنظيم بطولات الإسكواش من قبل، ثم نظمت بشرى اجتماعًا مع انتشال التميمي في مهرجان كان، ووجدت عمقًا مختبئًا وراء الهدوء الظاهري له، وعشقًا للسينما مثل عشقنا، ثم اقترحت الأمر على سميح ساويرس، وأُعجب بالفكرة. أستطيع القول إن السنة الأولى للمهرجان كانت أجمل سنة بحياتي».

حب الناس

ثم استكمل المهندس سميح ساويرس حديثه عن احتضان وولادة مهرجان الجونة بمدينة الجونة، قائلًا: «عندما جئت إلى هنا منذ 32 عامًا كنت لا أستطيع تخيل أي شيء موجود في الجونة حاليًا، وهكذا كان الشغف هو المحرك لي في بناء مدينة الجونة، وكذلك المهرجان. عامل النجاح الثاني هو حب الناس لنا، اليوم حين حدث الحريق وجدت دعمًا من قوات الحماية المدنية ومديرية أمن ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى الدعم الذي قُدم لنا من وزارات الصحة والثقافة. أستطيع القول أن هناك مهرجانات كبرى قد احتذت بتجربتنا في العام الفائت وسط كل الظروف الصعبة».

أضافت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية الدولية للمهرجان: «شارك مهرجان الجونة في زيادة التعددية في مشهد المهرجانات السينمائية، وقد أصبح المهرجان محفزًا للكثير من الناس، وخاصة الأجانب، وقدم جانبًا مختلفًا من مصر مليئًا بالحرية والجمال، ونشط من مشهدي السياحة والثقافة في مصر».

عن مشاركة الأفلام العربية في المهرجان، قال انتشال التميمي مدير المهرجان: «هناك اهتمام كبير بالأفلام العربية في المنطقة، وهناك تنافس قوي على تواجد الأفلام في أي مهرجان عربي، نجحنا على مدار السنوات الماضية في الاستحواذ على أهم الإنتاجات العربية السينمائية، ونحاول دائمًا أن يكون المهرجان مركزًا للسينما العربية».

منصة الجونة

كشفت بشرى، المؤسس المشارك ورئيس العمليات، عن تفاصيل الدورة الخامسة لمنصة الجونة السينمائية: «شكرًا لكل الحضور، والفريق والرعاة والشركاء والصحافة والإعلام. أصر انتشال التميمي منذ البداية على تدشين منصة الجونة السينمائية، وهي منقسمة إلى قسمين منطلق الجونة السينمائي لدعم المشاريع والأفلام غير المكتملة، وجسر الجونة السينمائي المعني بالتواصل مع مؤسسات وجهات مختلفة ويقدم ورشًا للعمل ومحاضرات لكفاءات سينمائية عالمية. الأهم هو امتدادنا على مدار العام، وسيكون هناك نشاط سنوي مع أويست ليكون هناك إسهام حقيقي مستمر لمشهد الثقافة طول العام».

حول برنامج أفلام هذا العام، صرح أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان، قائلًا: «يضم البرنامج عددًا كبيرًا من الأفلام الفائزة بجوائز المهرجانات الكبرى، ومن بينها الفيلم الفائز بجائزة أسد فينيسيا (الحدث) والفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمهرجان كان (مقصورة رقم 6) وغيرهما من الإنتاجات السينمائية الحديثة المهمة، ما يؤكد إصرارنا على استقطابنا لأحدث الأفلام، هو تأمين فيلم جديد قبل البارحة وهو فيلم (بيل) للمخرج مامورو هوسودا الحائز على جائزة الإنجاز الإبداعي في مهرجان لوكارنو هذا العام».

قالت أمل المصري المدير التنفيذي للمهرجان: «أود الحديث عن مبادرة، تكمل فكرة ومبادرة المهندس نجيب (سينما من أجل الإنسانية). هذا العام استحدثنا مبادرة (تدوير المخلفات السينمائية) بالتعاون مع وزارة الثقافة للإسهام في تعزيز الاستدامة البيئية ومعنا 10 مصممين متميزين، سيقومون بتدوير مخلفات سينمائية، وسيتم عرض المنتجات في مزاد، وهذه هي المبادرات التي تجعل سينما من أجل الإنسانية ليست مجرد شعارًا».

الأعوام المقبلة أسهل

ثم أضاف المهندس نجيب ساويرس: «أرى الأعوام المقبلة أسهل، والفضل في ذلك يرجع لانتشال، لأنه معروف بشدة في الأوساط السينمائية العالمية، الأهم أن نتخلص من المفاهيم السطحية عن المهرجان، والتي تحدث بسبب التركيز الشديد على المظاهر. من الصعب الحصول على أحدث أفلام العام، وإقناع أصحاب تلك الأفلام بالحضور، ولولا فيروس كورونا لكنا قد استضفنا العديد من النجوم العالميين. أثبتنا أنفسنا على مدار السنوات الماضية، والأهم هو التجديد في السنوات المقبلة».

من فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان «الجونة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)