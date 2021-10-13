مهرجان الجونة: الدورة في موعدها.. ونجري تحقيقا لمعرفة أسباب حريق البلازا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 أكتوبر 2021, 03:28 مساء
إدارة مهرجان الجونة السينمائي تؤكد السيطرة على حريق محدود شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (الإنترنت)

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، الأربعاء، السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وأشارت إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح الحدث السينمائي. وفور حدوث الحريق، قامت إدارة المهرجان بالتواصل مع قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعربات الإطفاء بالتعاون مع أجهزة الإطفاء بمشروع الجونة للسيطرة على الحريق، وفق بيان صادر عن منظمي المهرجان.

وعلى الفور، فتحت إدارة المهرجان تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادثة، مع الاشتباه مبدئيًا في حدوث ماس كهربائي.

وأكدت إدارة المهرجان عقد المؤتمر الصحفي الخاص بدورته الخامسة في موعده المقرر الرابعة مساء الأربعاء، وستذاع فعاليات المؤتمر الصحفي على الهواء مباشرة عبر قناة «أون تي في».

نجمة الجونة الخضراء
يطلق مهرجان «الجونة السينمائي» في دورته الخامسة جائزة نجمة الجونة الخضراء والتي تُمنح للأفلام التي ترفع مستوى الوعي أو تشارك المعرفة حول القضايا المتعلقة بالبيئة أو الحياة البرية وأهميتها واستدامتها.

تشمل لجنة التحكيم لهذه الجائزة الممثلة المصرية أروى جودة، إضافة إلى المخرج كيفان مشايخ، ورنا نجار الصحفية بجريدة «الشرق».

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