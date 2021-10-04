«الخيالة والمسرح» تكرم نجوم ليبيا الراحلين

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 11:18 صباحا
الهيئة العامة للخيالة والمسرح تكرم عددا من الفنانين الراحلين (فيسبوك)

على هامش «ملتقى الفنانين والمبدعين»، كرمت الهيئة العامة للخيالة والمسرح، الأحد، عددا من الفنانين الراحلين، تقديرا لعطائهم.

وقالت الهيئة في منشور لها على «فيسبوك»: «أقيم على هامش ملتقى الفنانين والمبدعين تكريم لفنانين رحلوا عنا ولكن ذكراهم باقية في قلوبنا، رحلوا عنا ولكن ذكراهم لم ترحل، أصواتهم.. ضحكاتهم ما زالت في مسامعنا، رحلوا وما زالت ذكراهم كالمسك تملأ زوايا المكان . رحلوا ولم يبقَ إلا الدعاء هو حبل الوصل بيننا وبينهم».

وفي هذا اللقاء الفني الكبير، كرّم رئيس الهيئة، محمد البيوضي، الراحلين بدرع الوفاء عرفانا وتقديرا لتاريخهم الفني الكبير.

وشمل التكريم الفنان الراحل إسماعيل العجيلي بدرع الوفاء، وتسلمه رفيق دربه الفني الفنان القدير يوسف الغرياني، وكذلك كُرم الفنان الراحل صالح الأبيض بدرع الوفاء، وتسلمه نيابةً عنه رفيق دربه الفني الفنان القدير عبدالباسط الحداد.

وكرمت الهيئة كذلك الفنان الراحل هيثم درباش، بدرع الوفاء، وتسلمه نيابةً عنه الفنان القدير عبدالباسط الحداد، وكرمت الفنان الراحل خالد بن سلمة بدرع الوفاء، وتسلمه عنه عبدالقادر الدبري مدير إدارة البرامج والأنشطة.

الهيئة العامة للخيالة والمسرح تكرم عددا من الفنانين الراحلين (فيسبوك)
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