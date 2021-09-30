إعلان المشاريع المشاركة في «سوق البحر الأحمر»

الدورة الافتتاحية من مهرجان «البحر الأحمر» تقام في الفترة من 6 - 15 ديسمبر 2021 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن «سوق البحر الأحمر» الخميس، المشاريع والأفلام قيد الإنجاز التي تم اختيارها للمشاركة في دورته الافتتاحية، والتي ستقام من 8 - 11 ديسمبر بالتزامن مع فعاليات مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة.

ويعتبر «سوق البحر الأحمر» مبادرة مهمة لاكتشاف وتقديم المواهب السينمائية من العالم العربي وأفريقيا، وتضمّ أنشطته سوقًا للمشاريع، وعروضًا لأفلام قيد الإنجاز، ومنطقة للعارضين، وبرنامجًا من الندوات وورش العمل، إضافة إلى العديد من الفرص الرامية إلى توسيع شبكة المعارف وربط السينمائيين بأهم صنّاع القرار من جميع أنحاء العالم.

يستعدّ «سوق البحر الأحمر» لاستضافة أكثر من 350 محترفًا من العاملين في مجالات الإنتاج والتوزيع والمبيعات، كما يقدّم برامج متخصصة لتعزيز الإنتاج المشترك والتمويل والتطوير، وذلك لتوفير الدعم الذي تحتاجه صناعة السينما في العالم العربي وأفريقيا. وسيقوم صندوق البحر الأحمر بتقديم 3 جوائز نقدية، تختارها لجنتا تحكيم تضم خبراء عالميين، حيث تقدم لجنة تحكيم سوق المشاريع جائزة تطوير بقيمة 25 ألف دولار أميركي وجائزة إنتاج بقيمة 100 ألف دولار أميركي، فيما تقدم لجنة تحكيم الأفلام قيد الإنجاز جائزة بقيمة 30 ألف دولار لتغطية تكاليف عمليات ما بعد الإنتاج. كما ستتأهل المشاريع المشاركة في السوق لجوائز أخرى يقدّمها رعاة وشركاء السوق.

لجنة التحكيم

تضم لجنة تحكيم السوق المخرجة والكاتبة والمنتجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والشاعر والكاتب ومؤسس مهرجان «أفلام السعودية» أحمد الملا، والمدير العام لمهرجان «واغادوغو للأعمال السينمائية والتلفزيونية الأفريقية» أليكس موسى ساوادوغو، والمنتج الألماني ثاناسيس كاراثانوس. فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن عضوين إضافيين سينضمان إلى لجنتي التحكيم.

وبهذه المناسبة أكد إدوارد وينتروب المدير الفني لمهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» على أهمية سوق البحر الأحمر، وأضاف: «إن سوق البحر الأحمر هو تأكيد على التزامنا بدعم المواهب، واكتشاف التنوع والزخم الإبداعي لهذه المنطقة، وقدرتها على تقديم قصص جديدة بقوالب وأساليب مبتكرة، حيث يسعدنا فتح الباب على فرص جديدة للتطوير والدعم بمشاركة أهم خبراء صناعة السينما، وفخورون بالمساهمة في إيصال هذه الأصوات الجريئة والمبدعة إلى الجمهور في جميع أنحاء العالم».

اكتشاف وتطوير المواهب

وفي السياق نفسه، أكّدت شيفاني بانديا مالهوترا المدير التنفيذي للمهرجان على أن «الهدف هو خلق منظومة سينمائية متكاملة تجذب المواهب الصاعدة إضافة إلى أصحاب الخبرات من العالم العربي وأفريقيا، بهدف تطوير مشاريعهم في بيئة احترافية دولية تُعير الانتباه إلى خصوصية هذه المنطقة، وما تقدّمه من إمكانات، وهنا يأتي دور سوق البحر الأحمر في اكتشافها وتطويرها وتمويلها، ثم تقديمها على هذه المنصة الدولية».

قائمة الأعمال المشاركة في ورشة سوق البحر الأحمر للمشاريع قيد الإنجاز، تضم: «كونترا» إخراج لطفي ناثان (تونس، فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، ألمانيا)، «شظايا السماء» إخراج عدنان بركة (المغرب، فرنسا، قطر)، «عبدلينو» إخراج هشام عيّوش (المغرب، فرنسا)، «قذر وصعب وخطير» إخراج وسام شرف (فرنسا، لبنان، إيطاليا)، «مقبرة السينما» إخراج ثيرنو سليمان ديالو (غينيا، فرنسا، السنغال).

أما الأعمال المشاركة في سوق المشاريع فهي: «كورا + أوليه» إخراج إيمان جيون (السنغال)، «أكاشينغا» إخراج نايشة نياموبايا (زمبابوي، فرنسا، ألمانيا، جنوب أفريقيا)، «زايريا» إخراج ماشيري إكوا (الكونغو)، «أحلام عابرة» إخراج رشيد مشهراوي (فلسطين، المملكة المتحدة، السويد)، «كرنفال» إخراج محمد صيام (مصر، الكويت، فرنسا)، «مونتريال» إخراج أمين نايفة (الأردن)، «بيرثداي» إخراج لارا زيدان (لبنان، فرنسا)، «الرحلة الأخيرة» إخراج زياد كلثوم (سورية، ألمانيا، بولندا)، «مواسم جنات» إخراج مهدي هميلي (تونس)، «كرنمال» إخراج علي الكلثمي (السعودية)، «عايشة» إخراج مهدي البرصاوي (تونس، فرنسا).

مشاريع معمل البحر الأحمر التي يتم تطويرها بالتعاون مع «تورينو فيلم لاب»:

«بنت الزرقاء» إخراج زيد أبو حمدان (الأردن)، «البحث عن منفذ للسيد رامبو» إخراج خالد منصور (مصر)، «حتى يتنفس البحر» إخراج زين دريعي (الأردن)، «يوم الغضب: قصص من طرابلس» إخراج رانية الرافعي (لبنان)، «250» إخراج هيا الغانم (الكويت)، «ابتسامة ثريا» إخراج سيريل عريس (لبنان)

ومن السعودية: «عيون النار» إخراج عبدالجليل الناصر، «عزيزُ هالة» إخراج جواهر العامري، «راوية» إخراج محمود زيني، «مصوّرة المدينة» إخراج داليا بخيت، «بين الرمال» إخراج محمد العطاوي، «زيبا» إخراج أبرار عبدالعزيز.

يشار إلى أن الدورة الافتتاحية من مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021، فيما تقام فعاليات سوق البحر الأحمر من 8 - 11 ديسمبر 2021.

مشهد من فيلم «قذر وصعب وخطير» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «كونترا» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من فيلم «عبدلينو» (خاص لـ بوابة الوسط)