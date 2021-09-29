آية ناكامورا أول فنانة فرنسية تقدم «تجربة تفاعلية» عبر «فورتنايت»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 05:00 مساء
المغنية الفرنسية آية ناكامورا في باريس، 19 نوفمبر 2020 (أ ف ب)

أعلنت شركة «وورنر» للإنتاج الموسيقي، أن المغنية آية ناكامورا ستصبح «أول فنانة فرنسية ستقدم تجربة تفاعلية» عبر لعبة الفيديو «فورتنايت»، لتنضم إلى قائمة مشاهير عالميين خاضوا هذا الغمار في الأشهر الأخيرة.

وأوضحت «وورنر» أن ناكامورا، وهي الفنانة الفرنسية الأولى عالميا لناحية عدد الاستماعات عبر خدمات البث التدفقي، «اختيرت من شركة إبيك غايمز (المطورة للعبة الفيديو) للظهور ضمن لعبة فورتنايت في إطار إطلاق السلسلة الأحدث، ساوندوايف سيريز، مع خمسة فنانين دوليين»، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس «وورنر ميوزيك فرنسا» في تصريحات أوردها البيان إن تاريخ الحدث والمعلومات المرتبطة به سيُعلن عنها لاحقا، مضيفا أن «لعب الفيديو جزء من محاور عدة للتنويع والتطوير تعمل عليها، وورنر ميوزيك فرنسا، بصورة فاعلة لتوفير مواكبة أكثر إبداعا لفنانيها».

وفي أغسطس الماضي، أطلت المغنية الأميركية أريانا غراندي على «فورتنايت» طوال إحدى فترات نهاية الأسبوع من خلال صورة رمزية (أفاتار) تظهرها وهي تؤدي بعض أغانيها. وتمكن اللاعبون من اختبار مغامرة افتراضية مع نجمة موسيقى البوب والـ«آر إن بي» التي ظهرت على شكل شخصية نصف بشرية ونصف خيالية ترتدي زيا قصيرا.

وكانت «إبيك غايمز» أطلقت تجارب مماثلة، من خلال إدخال شخصيات افتراضية تمثل نجم الراب الأميركي ترافيس سكوت في أبريل 2020، أو نجم كرة القدم البرازيلي نيمار في وقت سابق من هذا العام.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل «فورتنايت» التي تضم حوالي 350 مليون مستخدم حول العالم، منصة ترفيهية من دون الاكتفاء بكونها مجرد لعبة فيديو لإطلاق النار والبقاء.

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