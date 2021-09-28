أحميدة يحاضر عن «الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا» بجامعة نيو إنجلاند

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 02:31 مساء
الدكتور علي عبد اللطيف أحميدة (الإنترنت)

أعلن مركز جامعة نيو إنجلاند للعلوم الإنسانية العالمية، استضافته لمحاضرة تتناول تفاصيل عشر سنوات من العمل الميداني والبحث للباحث في جامعة نيو إنجلاند، الدكتور علي عبد اللطيف أحميدة.

ويلقي أحميدة المحاضرة، بعنوان «الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا»،11 أكتوبر، في قاعة الابتكار في حرم بورتلاند الجامعي بجامعة نيو إنجلاند.

وحسب ما جاء على موقع المركز على الإنترنت: «قد يبدو أننا جميعًا ندرك جيدًا أكبر الفظائع التي حدثت في القرن الماضي، بما في ذلك القائمة المختصرة للإبادة الجماعية التي يمكن لمعظمنا، للأسف، قراءتها دون الكثير من المداولات. لكن إبادة جماعية واحدة من الماضي غير البعيد كادت أن تتسلل عبر شقوق التاريخ قبل أن ينقذها الباحث في جامعة نيو إنجلاند علي عبد اللطيف أحميدة من الغموض ليروي قصتها: الإبادة الجماعية في ليبيا التي حدثت بين عامي 1929 و1934».

سيرة ومسيرة
وُلد أحميدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيو إنجلاند، في بلدة ودان بليبيا وتلقى تعليمه في جامعة القاهرة في مصر وجامعة واشنطن في سياتل. ألّف العديد من الكتب مثل: تكوين ليبيا الحديثة، «الأصوات المهمّشة: الخضوع والعصيان في ليبيا أثناء الاستعمار وبعده»، «ما بعد الاستشراق: مراجعات نقدية للتاريخ الاجتماعي والثقافي لشمال أفريقيا»، و«ليبيا التي لا نعرفها». كما قام بتحرير «ما وراء الاستعمار والقومية في المغرب» و«جسور عبر الصحراء». ويشكل كتابه الأخير، بعنوان «الإبادة الجماعية في ليبيا»، أساس هذه المحاضرة.

في المحاضرة، سيشرح أحميدة كيف استخدم الشهادات الشفوية للناجين الليبيين الذين تعرضوا لمعاملة وحشية من قبل النظام الإيطالي الفاشي إضافة إلى مواد أرشيفية لم يتم استكشافها سابقًا لإعادة بناء قصة كيفية إخراج الليبيين قسراً من منازلهم، وساروا عبر مسارات شاسعة من الصحاري والجبال، واحتجزوا خلف الأسلاك الشائكة في 16 معسكر اعتقال.. إنها قصة سجلها الليبيون في قصصهم ورواياتهم الشفهية التي ظلت مخفية عن الأنظار العالمية حتى الآن.

ستتبع هذه المحاضرة الثانية لموسم خريف 2021 لمركز العلوم الإنسانية العالمية ثلاث محاضرات أخرى من الآن وحتى ديسمبر. المحاضرات في المركز دائمًا مجانية ومفتوحة للجمهور ويتم بثها مباشرة عبر الإنترنت.

وكانت «بوابة الوسط» تناولت هذا الكتاب، تحت عنوان: في كتابه الجديد علي عبد اللطيف أحميدة يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا على يد الفاشية الإيطالية

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خام برنت يحقق أعلى سعر منذ 3 سنوات
اقتصاد
بعثة المنتخب الوطني تصل أنطاليا التركية
رياضة محلية
الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات
دولى
كشف موقف ميسي من المشاركة في موقعة «مانشستر سيتي» المرتقبة
رياضة عالمية
الحكومة تلغي عقدا مع شركة عالمية بشأن تصميم ميناء سرت التجاري
ليبيا
قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
أفغانستان: سيدة أعمال أفغانية تواجه «طالبان» بسلاح الزعفران
دولى
«الشراء بدافع الذعر» يفاقم أزمة الوقود في بريطانيا
اقتصاد
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
انطلاق أسبوع الموضة في باريس
أناقة وجمال
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
دولى
رئيس بوركينا فاسو يرجع «انهيار الأمن» بحدود بلاده ومالي والنيجر إلى الوضع في ...
ليبيا
الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش لتوصيل الوقود
دولى
كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟
طب وصحة
كيف تحول سقف الاستدانة إلى «رهينة» في أميركا؟
اقتصاد
الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن
ليبيا
مجلس الوزراء يقرر إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور مسربة لـ رنج روفر سبورت