افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر للعام 2021

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)

افتُتحت بجامعة سرت، صباح اليوم الأحد، فعاليات مسابقة الجامعات الليبية للشعر للعام 2021، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، وعدد من رؤساء الجامعات وعميد بلدية سرت، ومسؤولي الوزارة والجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والشعراء الشعبيين والغنائيين.

وتُقام مسابقة الجامعات الليبية للشعر للعام 2021 تحت شعار «ديوان سرت الجامعة» وتنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستضيف فعالياتها جامعة سرت خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر بمشاركة أكثر من 15 جامعة ليبية.

وأشاد وزير التعليم العالي في كلمته الافتتاحية بهذا الحدث الثقافي الكبير الذي تستضيفه جامعة سرت، مثنيًا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب أهالي سرت والمدينة التي لها مكانة وأهمية رمزية خاصة ومكانة تاريخية جعلتها تتوسط ليبيا وتدعم وحدتها، مشيرًا إلى احتضان المدينة جلسة مجلس النواب التي منحت فيها الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي.

وأكد وزير التعليم العالي أن الأنشطة الثقافية والفكرية والرياضية بالجامعات الليبية «متواصلة ولن تتوقف برعاية الوزارة»، معلنًا اعتماد كل جامعة استضافتها لنشاط فكري ثقافي رياضي وعلمي.

كما ألقى عميد بلدية سرت مختار المعداني كلمة خلال حفل الافتتاح حيّا فيها جامعة سرت بيت الخبرة العلمية، مشيدًا بدور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات والوفود الطلابية المشاركة في المسابقة متمنيًا لهم التوفيق.

وأعلن المعداني مبادرة بلدية سرت المزمع تنفيذها مع وزارة التعليم العالي وجامعة سرت لتنظيم مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم المقبل.

كما ألقى مدير إدارة النشاط الطلابي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور موسى العماري كلمة أشاد فيها بالجامعات الليبية، معلنًا كذلك افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشطرنج يوم غدٍ بهون.

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)

افتتاح مسابقة الجامعات الليبية للشعر 2021 في سرت. (الإنترنت)